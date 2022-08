En La Noche D las mentiras no podíamos dejar de contar con alguien que sabe muy bien cómo engañar, cómo hacer confundir la realidad con lo que no lo es. Y es que la magia es precisamente eso, hacernos creer que estamos viendo algo que no es real, ocultándonos la verdad.

Y quién mejor para hablar de magia y engaños que el campeón de España de Magia Cómica y ganador del prestigioso premio ‘Fool us’ en Las Vegas, el polifacético mago Jandro, que presentará próximamente el programa ‘Mapi’ en La 1 de TVE. “James Randy decía que los magos somos mentirosos honestos, porque decimos que os vamos a engañar y lo cumplimos. Somos de los pocos que mentimos y lo decimos”, explica el presentador, cómico y mago.

“Me preguntaron si hablaba catalán y grabé toda la serie inventándome palabras“

Preguntado por cuál ha sido alguna de sus grandes mentiras, Jandro nos confiesa que fue gracias a una mentira como comenzó su carrera en televisión. “Ofrecimos un programa de magia a las televisiones autonómicas y lo compraron en la TV3 catalana”, explica el mago. El problema llegó cuando la cadena puso como condición que el programa se hiciera íntegramente en catalán. Después de que varios de Madrid tuvieran que dar la negativa, Jandro tiró de inventiva para poder aceptar el proyecto: “Me preguntaron a mí si sabía catalán y les dije: “Clar que sí”. Grabé toda la serie inventándome las palabras”. Y debió tener mucha suerte o sonar muy convincente, porque no le llegaron a descubrir y dio así el pistoletazo de salida a una larga y productiva carrera televisiva.

Dejando a un lado las mentiras, Jandro confirma que presentará próximamente en TVE el programa Mapi, “un show con invitados famosos” cargado de humor, divulgación y contenido familiar. Un formato importado desde Japón, donde introducen a Mapi “en postproducción, pero aquí lo hacemos en tiempo real”. Y el presentador nos deja con ganas de más, porque asegura que Mapi, que es como un avatar, “es encantadora, te la comes”.