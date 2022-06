El pasado mes de mayo, el club de creativos (c de c) celebró una nueva edición del Día C en el Kursaal de San Sebastián. Tras dos ediciones atípicas, el mayor encuentro de la industria del marketing y la comunicación, volvía de forma presencial, renovado y lleno de energía para consolidarse como el lugar de encuentro, debate, inspiración y reflexión que ha sido estos últimos años. Bajo el lema ‘PODER CREAR, el mejor trabajo del mundo’, esta XIX edición tan especial ha explorado las posibilidades de esa poderosa herramienta de transformación que es la creatividad.

La celebración del Día C 2022 culminó el 21 de mayo con la entrega de los Premios Nacionales de Creatividad, y del c de c de Honor 2022 que este año ha recaído sobre Concha Wert, directora general del Club de Creativos desde la creación de la asociación, en 1999, y hasta el pasado diciembre. Este galardón reconoce toda su trayectoria profesional y en especial “su extraordinaria labor desarrollada al frente del c de c, para mejorar la calidad del trabajo creativo y defender la creatividad como la herramienta más poderosa para el crecimiento de los negocios”.

La creatividad, de nuevo en el centro CREAR puede parecer una palabra sencilla. Pero crear no es fácil. La creación, y la creatividad, necesitan tiempo y espacio. Pero también conllevan riesgo, responsabilidad y poder: el poder de cambiar las cosas, de imaginar nuevas realidades, de pensar un futuro más sostenible, de conectar a las personas. El lema de este año, PODER CREAR, pretende poner en valor nuestra capacidad creativa, recordando a la profesión el poder de la creatividad como motor de cambio en todos los ámbitos de nuestra vida. Como afirma Eva Santos, co-directora general creativa y fundadora de Delirio & Twain, y presidenta del jurado de los Premios Nacionales de Creatividad de este año, “como profesionales de la creatividad, es el momento de pelear para volver a colocar las ideas en el centro de este negocio. Una posición de la que nunca debimos dejar que se movieran”. Invaluable food, la campaña de Leo Burnett para Madrid Fusión Alimentos de España cropper Invaluable food, la campaña de Leo Burnett para Madrid Fusión Alimentos de España, que se incluye en Metrópolis, y en la que se invitaba a Robert de Niro a ser la imagen del congreso gastronómico de cara a su edición 2022, recibió el Gran Premio Nacional de Creatividad 2022. Una original propuesta que llamó la atención del actor norteamericano quien finalmente degustó un menú impagable creado por cinco de los mejores chefs del mundo (Mauro Colagreco, Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés y Martín Berasategui). Otras propuestas galardonadas en este 2022 y que se podrán ver en Metrópolis, son Lágrimas (de OriolVillar para Pikolin, 2022), ORO en la categoría de Ideas, CopyPaste (de PS21 para KFC, 2022), ORO en la categoría de Interacción en Entorno Digital, y Trayectoria (TBWA Para Cruz Roja, 2022), ORO en las categorías Ideas y Dirección y Realización. Lágrimas (de OriolVillar para Pikolin, 2022), El amplio programa de ponencias, exposiciones y mesas de debate de este Día C, reunió a destacados profesionales de diferentes campos de la creación abarcando infinitas posibilidades de ese ‘PODER CREAR’: poder crear talento, poder crear conciencia, poder crear futuro, poder crear diversidad, poder crear en libertad y sin censura, e incluso poder crear mal.

PODER CREAR… algo diferente Muchos profesionales coinciden en que el secreto del éxito en la industria creativa es ser original y diferente, y eso conlleva, en muchas ocasiones, asumir riesgos e ir contra lo establecido. Es el caso de Nils Leonard quien, tras una larga y exitosa carrera en la prestigiosa agencia de publicidad GREY, decide fundar en 2017 junto a Lucy Jameson y Natalie Graeme, Uncommon Creative Studio (Reino Unido), un atípico estudio creativo con base en Londres que aboga por un cambio en la industria. En tan sólo cinco años de vida, han trabajado para grandes firmas obteniendo el reconocimiento de la industria y han lanzado sus propias marcas, como Halo, el café ético en cápsulas más reconocido en el mundo. SOMESUCH (Reino Unido / EEUU), una productora audiovisual fundada en 2010 por Sally Campbell, junto a Tim Nash y el director Nick Gordon, Otro ejemplo de originalidad y buen hacer es SOMESUCH (Reino Unido / EEUU), una productora audiovisual fundada en 2010 por Sally Campbell, junto a Tim Nash y el director Nick Gordon, que incluye una importante cantera de directores y directoras cuyos trabajos destacan por la originalidad de sus propuestas narrativas y una cuidada atención al detalle. Publicidad, vídeos musicales y cortometrajes con un estilo personal y una imagen muy potente.

PODER CREAR… conciencia Una de las posibilidades más interesantes de la industria creativa es la capacidad de poder crear conciencia llamando la atención sobre cuestiones de interés social como el medio ambiente. Desde PNUD (Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo) lanzaron Don’t choose extinction, una campaña cuyo objetivo era concienciar a la población de la importancia de frenar la producción y financiación de los combustibles fósiles, uno de los máximos responsables del cambio climático. Don't choose extinction, una campaña de ACTIVISTA (Los Ángeles) para PNUD Boaz Paldi, director creativo global del PNUD, junto al actor, productor y guionista danés Nikolaj Coster-Waldau, (y Embajador de Buena Voluntad del PNUD), y Paco Conde, cofundador y director creativo de Activista, hablaron de esta efectiva pieza que tiene a un dinosaurio como protagonista. Fue lanzada días antes de la COP26 celebrada en Glasgow y su alcance y repercusión social fue tal, que consiguió que el tema se planteara en la conferencia, entrando a formar parte de la agenda de las negociaciones a partir de ese momento. Un gran logro.

PODER CREAR… arte En el Día C 2022 también tuvieron cabida algunas propuestas artísticas interesantes como la Colección Solo, un espacio artístico internacional con sede en Madrid proyectado por Ana Gervás y David Cantolla para apoyar la producción, difusión y distribución de arte actual, con especial atención sobre los nuevos medios a través de la iniciativa Onkaos que incluye a artistas como Mario Klingemann, pionero mundial en el campo de la inteligencia artificial aplicada al arte, o el colectivo de artistas digitales holandés SMACK. Colección Solo, un espacio artístico internacional con sede en Madrid proyectado por Ana Gervás y David Cantolla La actriz, per6iodista y performer Ana Esmith (más conocida por su personaje Miss Beige) también ofreció su particular punto de vista sobre las potencialidades de la creatividad. Define a su personaje, Miss Beige, como el antiselfie, una mujer anodina y silenciosa, con gesto inquisidor, siempre vestida de beige y con un martillo en el bolso “por lo que pueda pasar”, que se integra en las acciones más cotidianas para provocar una reacción en el público. Con estas acciones propone una deconstrucción de la identidad femenina contemporánea subvirtiendo los estereotipos de género. Comenzó su práctica en Instagram pero sus acciones se han hecho virales traspasando las fronteras de lo digital. Ana Esmith es Miss Beige