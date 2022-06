Guisantes tiernos: cultivo en maceta y disfrute en la cocina

¡Hola, amigos hortelanos! Cuando te comes unos guisantes recién cosechados, así frescos, jugosos y deliciosos piensas que ha merecido la pena el cultivo. Y tengo una buena noticia para vosotros: éste es un privilegio al alcance de todos, porque cultivar guisantes en maceta y en cualquier lugar es fácil.Te contamos cómo en Aquí la Tierra.

Manjares culinarios con muchos beneficios

Los humildes guisantes son un alimento muy nutritivo, pleno de vitaminas y minerales, saciante y perfecto para evitar aumentos de peso. Y por cierto, son una de las mejores proteínas vegetales que existen.

Guisantes con jamón Getty Images/iStockphoto iStock

Y no sólo son muy nutritivos, es que ademá, ¡están buenísimos !. En la cocina los guisantes son tremendamente aprovechables en multitud de platos. Uno de los más conocidos son los famosos guisantes con jamón, aunque pueden cocinarse de muchas formas diferentes. Pero si os animáis a cultivarlos, podréis disfrutar de dos privilegios reservados a los hortelanos: las vainas y los guisantes frescos. Estos últimos son una auténtica golosina hortelana, sin duda la forma más deliciosa (y sana) de consumirlos.

Los guisantes se pueden conservar fácilmente y mantener todas sus propiedades simplemente congelándolos.

No me digáis que no se os hace “la boca agua” sólo de pensarlo.

Mira todas las ideas para preparar guisantes en el portal de cocina de RTVE y descubre al horticultor José Manuel Sánchez en sus redes sociales.