Coliflor blanca y morada, ¡menuda pasada!

¡Hola, amigos hortelanos! ¿Os gusta más el blanco o el morado? Porque podéis escoger color para vuestras coliflores, aunque eso sí, como ya avisé en Aquí la Tierra, ninguno de los dos es original de la planta. ¡Vamos a ver por qué!

De antioxidantes y clorofilas

Como todas las llamadas “coles”, las coliflores son súper típicas de la huerta de invierno. Y, aunque tengan distinto color, pertenecen a la misma variedad: "Brassica Oleracea var. Botrytis”. El color de la morada no es un capricho de la naturaleza sino el resultado de cruzar la coliflor con su primo el brócoli, que es el que le aporta unas sustancias llamadas “antocianinas”, un potente antioxidante que le da ese color tan llamativo. Pero lo que ya os sorprenderá más es que el color de la blanca tampoco lo produce la planta por sí sola... Lo consigue el hortelano tapando la pella para que no le dé el sol y no produzca clorofila.