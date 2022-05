El perejil, planta aromática y raíz comestible

¡Hola, amigos hortelanos! ¿Por qué será el perejil la única verdura que no se vende en las tiendas, sino que se suele regalar? Lo podríamos interpretar de dos formas opuestas: O un desprecio por su valor, o una muestra de generosidad al dar algo que merece la pena. Una cosa sí es segura: el perejil es una de las plantas aromáticas más famosas y utilizadas en las cocinas alrededor del mundo, pero por sus hojas y tallos, no por su raíz, que también se come. ¡Te contamos todos los detalles en Aquí la Tierra!

02.02 min Aquí la Tierra - El perejil: ¿cómo cultivarlo y comerlo?

Así es él Petroselinum Crispum es una planta aromática de la familia de las apiáceas, o sea, prima hermana de zanahorias y chirivías. La variedad que todos conocemos es la que se cultiva para aprovechar sus hojas. Pero quizá os sorprenda saber que también hay una variedad que se cultiva exclusivamente por su raíz (“Perejil de Hamburgo”). Y más sorprendente aún, es que la raíz del perjil común también se come. Perejil plantado Getty Images/iStockphoto Getty Images El perejil común es una planta bianual. Durante el primer año desarrolla finos y largos tallos terminados en hojas muy divididas de buen tamaño. Esas hojas y tallos es lo que estamos acostumbrados a consumir como condimento de nuestros platos. La planta se marchita a partir del otoño y pierde su parte aérea en invierno. Sin embargo, en primavera rebrota. Pero esta segunda vez no tiene la misma forma ni las mismas características, sus tallos son más gruesos, largos y duros. Y sus hojas más pequeñas, ásperas, con menos sabor y algo más amargas. Así que ya es menos aprovechable en su forma habitual. Sin embargo su raíz es más grande que el primer año y comestible. De todas formas, las hojas aún tienen un sabor parecido a las de primer año, así que podemos aprovecharlas hasta que la planta empiece a marchitarse nuevamente. Así que, tanto si cultivamos directamente el poco conocido “Perejil de Raíz o Perejil de Hamburgo”, como si queremos aprovechar nuestro perejil común en su segundo año, el consumo de la raíz de perejil es una buena alternativa. Commercial parsley seedlings in trays Getty Images/iStockphoto iStock La raíz de perejil común es mucho más pequeña que la del “Perejil de Hamburgo”, que tiene un tamaño parecido a zanahorias y chirivías. Pero también se puede aprovechar. Su sabor es parecido al de hojas y tallos pero más suave. La del “Perejil de Hamburgo” es más fuerte, con un toque a apio y algo picante. Ambas son muy saludables y entre otros nutrientes importantes nos aportan vitaminas A, C y E, Betacaroteno y Selenio.