Pagesos de tota Catalunya es manifestaran dimarts que ve a Barcelona per reclamar a la Generalitat ajudes "urgents i efectives". Les últimes gelades que han destrossat gran part de les collites han portat el sector agrari a perdre 450 milions en fruites dolces i 28 milions en fruita seca a Lleida. De fet, la collita de fruita de pinyol, de préssec i de nectarina serà un 70% inferior a la d'un any sense gelades. Els pagesos qualifiquen aquest fet com una "catàstrofe natural".

00.54 min Els pagesos sortiran als carrers per reclamar ajudes per les gelades | Pepa Sangenís

En aquesta línia, han organitzat una marxa lenta que sortirà des d'Alcarràs a les 7 h i té el suport d'almenys 23 ajuntaments. Recorrerà l'autovia fins a arribar a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Calculen que hi participaran almenys unes 200 persones perquè els pagesos "no tenen res a aclarir ni res a collir". D'altra banda, el departament d'Acció Climàtica, la Federació de Cooperatives i organitzacions agràries han tancat un acord per donar ajudes als pagesos.