Les fortes gelades destrossen les collites

Tercera nit de gelades a bona part de Catalunya. A les comarques fruiteres de Lleida, l'afectació d'aquest fred es pot traduir en pèrdues importants, sobretot, a la collita de pinyol que no disposen de sistemes antigelades com són el reg per aspersió. Els pagesos comencen a valorar les pèrdues, que poden ser entre el 90 i el 100%.

01.11 min Tercera nit de gelades a Ponent | Pepa Sangenís

Ramon Comes, pagès de Corbins i membre d'Unió de Pagesos (UP), ha dit que no es recorda una gelada tan forta com la de dissabte, amb temperatures de fins a 6 sota zero, des de l'any 1991.

Les conseqüències de la gelada es poden apreciar en un o dos dies. Si s'agafa el fruit i es parteix per la meitat es pot comprovar com tot el seu interior està negre. En menor mesura es veu afectada la fruita de llavor com la poma i la pera, que també es poden mirar de salvar amb adobs i foliars. Comes ha lamentat que pel sector, l'assegurança només els serveix per "subsistir" i ha afegit que fins a finals d'abril estaran pendents de les temperatures i fent guàrdia nocturna per mirar de salvar les collites.

La gelada no només ha afectat la fruita dolça com ara préssec, nectarina i albercoc sinó que també s'han vist perjudicats altres cultius de fruita seca com els ametllers. Es calcula que el fred ha tocat a totes les comarques de Ponent i el sector lamenta que ja és el tercer any consecutiu que pateixen gelades. La propera nit també es preveu complicada, ja que els termòmetres encara no podrien acabar de remuntar tot i que cap a finals de setmana la previsió ja millora.