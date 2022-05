Els pagesos sortiran als carrers per reclamar ajudes per les gelades

00:54

Els afectats faran una marxa lenta des d'Alcarràs per reclamar a la Generalitat ajudes "urgents i efectives" per fer front al que qualifiquen de "catàstrofe natural".

Els pagesos es manifestaran dimarts vinent a Barcelona per les afectacions de les gelades de principis d'abril. Reclamen a la Generalitat ajudes "urgents i efectives" per fer front al que qualifiquen de "catàstrofe natural". Hi haurà una marxa lenta des d'Alcarràs.

Les gelades de principis d'abril han provocat la caiguda del 41% de la collita d'ametlles, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. El president de la FCAC ha alertat de l'entrada al mercat d'ametlles de noves plantacions de regadiu, el que "posa en perill la continuïtat de les explotacions tradicionals de secà".

D'altra banda, el departament d'Acció Climàtica, la Federació de Cooperatives i organitzacions agràries (la Taula Agrària) han tancat un acord per donar ajudes als pagesos. Seran ajuts directes, però amb requisits. Afrucat, l'Associació de Productors de Fruita Dolça de Catalunya, ha presentat les previsions de collita de fruita de pinyol i es compleixen els pitjors pronòstics per què es perdrà el 70 % de la producció | Pepa Sangenís