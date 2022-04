Els pagesos donen per perduda bona part de la collita

Els productors de fruita dolça de Ponent asseguren que la gelada de la matinada passada comportarà pèrdues importants de la producció. Les temperatures han oscil·lat entre -1 i -6 graus a les comarques productores de fruita de la plana, com son el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell. Tot i que encara és aviat per quantificar els danys, Asaja Lleida assegura que la caiguda de la producció afectarà una extensió molt gran del territori, i alerta que si els termòmetres tornen a baixar dels zero graus aquesta propera nit serà una situació catastròfica per al sector, ja que els arbres no poden suportar tantes hores seguides de fred.

01.59 min Les temperatures sota zero posen en risc la collita

La fruita més afectada per la gelada ha estat la fruita d'os, com ara préssec, nectarina i albercoc, i també l'ametlla perquè els arbres ja fa setmanes que han florit. Els perers, tot i que tenen la flor una mica tancada, també s'han vist afectats, mentre que en el cas dels pomers, l'afectació es preveu menor tot i que dependrà de la varietat. La gelada ha estat molt generalitzada a totes les zones de Ponent, i les temperatures més baixes s'han registrat a municipis com la Portella (Segrià) o Albesa (Noguera).

Els pagesos avaluen l'afectació de les glaçades als conreus de la plana de Lleida | ASAJA

Segons ASAJA, els efectes de la gelada dependran del fred que hagi fet a cada finca i de si els cultius son primerencs o tardans. Però ja preveuen que les pèrdues seran importants i això farà que a l'estiu es requereixi menys mà d'obra a la campanya de la fruita.

Tot i comptar amb amb sistemes d'antigelada, molts arbres no es podran salvar perquè les baixes temperatures s'han prolongat moltes hores. El sistema més utilitzat és el reg per aspersió, un mètode que consisteix a dispersar aigua damunt dels arbres per crear una pel·lícula de gel que cobreix les flors i les manté a 0ºC per evitar que aquestes es facin malbé.

La preocupació dels productors a hores d'ara és veure què passarà a les pròximes hores. Si torna a gelar, diuen a ASAJA, la situació serà catastròfica. Entre demà i dimarts es començaran a fer els peritatges per avaluar concretament els danys que les baixes temperatures han causat a la producció.