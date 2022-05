¿Qué hacer con una persona que explota de ira?

“No vivimos en un universo idílico de gente constructiva, optimista, alegre y maravillosa. Esta no es la realidad”, explica la catedrática del lenguaje y experta en comunicación Estrella Montolío. “Estamos rodeados de gente tóxica y tal vez nosotros también, en alguna ocasión, hemos hecho un comentario con muy mala sombra a alguien que tenía una época vulnerable o hemos estallado en una especie de violencia un poco fuera de lugar”.

No es un día cualquiera - Cómo tratar con gente complicada IV - Estrella Montolío - Todo es lenguaje - 15/05/22 - Escuchar ahora

Una opción podría ser huir, en la medida de la posible, de estos individuos comunicativamente difíciles, pero Montolío en su espacio “Todo es lenguaje” de No es un día cualquiera, junto a Carles Mesa, se han propuesto “con nuestra visión optimista y esta manera de lidiar con de tal modo que quizás puedan extraer de sí mismos algo mejor de lo que vemos. Podamos también ayudar a mejorar el universo comunicativo en el que nos movemos”.

A través de diferentes capítulos han abordado cómo tratar con los sabelotodos, la gente agresiva, la entrometida, los que dicen a todo que no y los mártires. En este episodio se han propuesto reflexionar sobre el francotirador y la persona granada.

La experta en comunicación basa sus reflexiones en este espacio en las investigaciones de los investigadores Brinkman y Kirschner que se recogen en el libro de divulgación Cómo tratar con gente complicada.

¿Cómo es una persona granada?

Son aquellas personas que estallan de ira y no les importa que su explosión la destruya y a su imagen social. “Es en el fondo una demanda desesperada, infantil y de pedir atención inmediata. Estallar y perder el control de uno mismo es el recurso de la persona que subjetivamente se siente frustrada y ninguneada [...] y en el fondo para que la quieran”.

“Pueden estallar desproporcionalmente como reacción ante un gesto que les ha parecido ofensivo, un tono de voz determinado que les ha parecido condescendiente, alguien que alguien dijo o que no dijo... porque la causa concreta en realidad no tiene la menor importancia, no tiene que ver con lo que el otro hace o deja de hacer, sino que tiene que ver con su frustración interna”.

“Cuando el estallar violentamente le funciona, cosa que es así porque efectivamente todo el mundo alrededor se queda descolocado, intenta calmarlo sin demasiado fruto, etc. La persona granada lo que hace es contactar con el pico de adrenalina que le provoca ese estallido y ese subidón hace que se sienta a gusto y que lo repita en siguientes ocasiones”.

El antes

“Si convivimos, lo que es difícil, o trabajamos con una persona granada, es muy importante que intentemos utilizar estrategias de desactivación previa para no tener que ir recogiendo los desastres”, explica Montolío. “Si somos personas más o menos equilibradas, no podemos dejar que lleve tan lejos su violencia verbal. Tenemos que actuar antes”.

¿Cómo responder?

“Tomemos el control como los únicos adultos presentes en la sala y que asumamos ese papel y que aprendamos a mirar esa granada humana de manera distinta, como alguien frustrado, como alguien con problemas emocionales para que su estallido no nos afecte a nosotros emocionalmente”, cuenta Montolío a partir de las explicaciones de Brinkman y Kirschner. Propone que digamos “su nombre varias veces”, tener en cuenta que “no se puede razonar” y “hay que volverlos a citar para cuando estén serenos”.