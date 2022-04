¿Cómo establecer la comunicación con una persona que siempre dice a todo que no? ¿Y con una persona que se presenta como un mártir? Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española en la Universidad de Barcelona y asesora en comunicación, respondía a estas cuestiones en su espacio “Todo es lenguaje” en No es un día cualquiera. Lo hizo tomando como referencia el libro 'Cómo tratar con gente complicada. Saca lo mejor de los demás en sus peores momentos' de los médicos Rick Brinkman y Rick Kirschner.

Ambos investigadores recibieron un encargo a principio de los 80 alrededor de la pregunta ¿cómo mejorar la comunicación con gente difícil?. Las técnicas de escucha activa que ellos proponen los han plasmado en una media docena de libros y se enfocan en intentar entender qué es lo que ocurre en la mente de estas personas.

En este episodio reflexiona sobre las personas que recurren al chantaje emocional y aquellas que dicen a todo que no. En el anterior lo hizo sobre gente complicada que es agresiva o entrometida.

¿Qué es un mártir?

El modus operandi de estas personas es el “conseguir sus objetivos siempre a través del chantaje emocional” como “hacer regalos, prodigar sus favores de manera desinteresada, dedicarte un tiempo que no tú no has pedido”. “Todo ese tiempo y esa energía le va a proporcionar al mártir la oportunidad de que te sientas en deuda con él, de que adquieras una obligación con su persona. En el fondo, de que te sientas sin culpa si no cumples con sus expectativas”.

La persona mártir "lo que quiere es ser importante en tu vida y sentirse valorado. Todo su esfuerzo se encamina a ganar el favor de las personas y volverse necesario para los demás. El problema grave es que elige erróneamente como forma de conseguir sus objetivos la presión del chantaje y de las escenas de culpabilización y de autocompasión”.

¿Qué palabras utiliza un mártir?

“Los recursos comunicativos del martes se construyen mediante expresiones muy emocionales”, destaca Montolío. Pone como ejemplo “hay que ver con todo lo que yo he hecho por ti y mira como me lo pagas”, “no te importo, si es que para ti no soy nadie, no significo nada” o “en realidad tú nunca me has querido como yo te quiero a ti, que te lo he dado todo”.

“Se mueve muy bien creando tensión y montando escenas incómodas. No le importa que esas escenas roce en él el patetismo, porque justamente lo que busca es una escalada de la escena emocional porque como son adictos a la intensidad emocional es ahí donde saben moverse con habilidad”.

¿Cómo responder a un mártir?

“Brinkman y Kirschner aconsejan que tomemos distancia para no terminar enganchados en ese pegamento asfixiante de la culpa”, indica la catedrática. Añade que no se debe perder “la conexión emocional” y tenemos que ser “honestos” y “afectuosos” con este interlocutor, “pero también firmes, manteniendo una actitud comunicativa, tanto verbal como corporal, completamente diferente a la del mártir”. “No podemos entrar en ese espiral sentimentaloide” y “al final conseguirá que nos sintamos culpables”.

Señala que no suele funcionar que digamos “ay, venga, no te pongas dramático conmigo” o “no te hagas el mártir”. Explica que esta persona lo prevé y “estará preparada, redoblará el resentimiento y agravará la situación. Conviene visualizar la conducta comunicativa del mártir de otra manera: como un problema que no es tal, sino que está solo en su cabeza”. Apunta que se tiene que intentar “ver qué demonios se esconde bajo esa superficie de angustia”.