50 cosas que hemos aprendido de Javier y Sergio en Menudos Torres

En Menudos Torres celebramos 50 programas de emisión. Como compartir es vivir y de eso trata este programa, vamos a recordaros algunos de los consejos, trucos, y en definitiva, aprendizajes que Javier y Sergio han tenido el bien de compartir con nosotros en lo que va de emisión. Coged papel y boli y tomad nota. Quizás no seamos los mejores chefs del mundo pero con estos 50 indispensables de gastronomía más de 50 platos los vamos a hacer fetén en casa. ¡Allá vamos!

1. Tipos de corte

La bresa es un conjunto de verduras cortadas en dados irregulares para aprovechar al máximo su aroma.

2. Romerillo

20.08 min Receta de pierna de cordero al horno

Es la combinación de especias top de Javier y Sergio: romero y tomillo, o como ellos le llaman “romerillo”. Hace poco lo utilizaron no solo como aromatizante sino como pincel para untar la marinada.

3. Ajos en camisa

Es el nombre que reciben los ajos cuando los añadimos a un sofrito, potaje o preparación sin sacarle la piel, lo que sería la camisa del ajo.

4. La nata, siempre en frío

Si la nata no te sube al montarla con las varillas no es que tu máquina haya dejado de funcionar, seguramente se debe a que no la estés montando en frío. Pon el recipiente y el líquido antes en la nevera y verás como cambia el resultado

5. Más especias y menos sal

Si sois fans del programa y de su trayectoria en televisión sabréis que mucha sal no le ponen a sus platos. Innovad con especias, pimienta y el puntito picante, que tanto gusta a nuestros chefs.

6. La base es el fondo y el fondo es la base

Puede que sea uno de los mantras que más han repetido los Torres. Sin un buen caldo, suquet, en definitiva, base de la receta, no vamos a tener un rico plato final. Tiempo, dedicación y buenos productos a la hora de preparar nuestros fondos.

7. Tortilla con cebolla pochada

14.25 min Menudos Torres - Receta de tortilla de patatas

¿La tortilla con cebolla? ¿O sin cebolla? Los Torres lo tienen claro: con cebolla caramelizada. Y vale la pena decantarse por la variedad amarilla, ya que es ideal para caramelizar.

8. En repostería, inventos los justos

Una ciencia exacta no será pero lo que más se le acerca de la gastronomía sí que podemos decir que es la repostería. Javier y Sergio han invitado a grandísimos reposteros que nos han enseñado postres y obras de arte. Para lograr el mismo resultado, sin duda, hay que seguir a pies juntillas las directrices de los maestros pasteleros.

9. Pescado al vapor con verduras, ¿aburrido? ¡No!

18.10 min Menudos Torres - Receta de papillote de caballa con verduras

Esta cantinela de que comer pescado con cocciones al vapor es aburrido, soso o insípido se ha terminado. Los Torres nos han preparado recetones de papillote de pescado, vapor u otras con apenas aceite para freír que están de muerte.

10. Plato internacional favorito: la moqueca

22.05 min Menudos Torres - Receta de moqueca, guiso de pescado y leche de coco

Pescado, verduras, leche de coco y cilantro. Son algunos de los ingredientes de la moqueca, un plato de la gastronomía brasileña que los Torres se atrevieron a versionar y que está en nuestro top 5 de platos internacionales favoritos.

11. Las croquetas vegetarianas no tienen nada que envidiarle a las de tu abuela

Que nadie se eche las manos a la cabeza, preparad estas croquetas de espinacas rellenas de queso mozzarella. Como se deshace el queso en la boca y esa explosión al darle el primer bocado, os va a hacer firmar este punto.

12. Croquetas italianas

15.37 min Menudos Torres - Receta de arancini

Si hay alguien que no sabe lo que son los arancini que le dé automáticamente al play. Son croquetas italianas hechas con restos de arroz mantecado, como el risotto. Vamos, una fantasía de croquetas que tienes que preparar ya mismo.

13. De tapas en casa

Si no eres influencer o la feria te pilla lejos de casa, te puedes montar tu propia feria de abril en casa. ¿Cómo? Con esta receta de cazón en adobo, tortillita de camarones y gambas al ajillo. Que suenen las sevillanas, que medio camino lo tenemos hecho.

14. ¿Nacarar?

Es la acción de tostar el arroz, un paso indispensable, precisamente, cuando preparamos risotto, por ejemplo.

15. Ma-ce-rar

En los guisos para mayor sabor y ternura, deja macerando las verduras y la carne toda una noche en vino tinto.

15. Nunca más lechugas pochas

Lo han repetido hasta la saciedad y nosotros tampoco nos cansamos de recordarlo. El truco para que la lechuga se mantenga siempre tersa y con ese toque crujiente es dejarla en un bol con agua y hielo, antes de incorporarla en la ensalada.

16. Salsa con un extra de sabor

Receta definitiva para tener unas salsas muy top: pon en el horno una cabeza de ajos, extrae el interior cuando estén asadas y deshazlas junto a la salsa. ¡Brutal!

17. Snacks veganos

Los Torres son de picar entre horas y más si se trata de snacks saludables como la chips de kale al microondas, bimi en tempura o garbanzos con especias crujientes.

18. Alitas extra crunchy

Receta de alitas de pollo a los 100 ajos Menudos Torres - Receta de alitas de pollo a los 100 ajos RTVE

La textura extra crujiente se la debemos a un productazo que todos tenemos en casa: la fécula de maíz. Reboza las alitas con harina de maíz, antes de freír, y prepárate para temblar.

19. ¿Qué ingredientes tiene la carbonara?

Lo que jamás de los jamases lleva la carbonara jamás es nata, ni leche, ni cebolla. Apunta: guanciale, queso, yema de huevo y pimienta y que termine ya la profanación de salsas carbonara, por favor.

20. Orden de ingredientes del sofrito

19.30 min Menudos Torres - Receta macarrones a la boloñesa

En un sofrito con bacon, antes va el producto graso, ya que da untuosidad. Una vez tengamos este paso, podemos añadir las verduras. Pequeños cambios y grandes resultados.

21. Poner orden en la despensa

Guarda por separado las cebollas de las patatas para que no se te estropeen.

22. Mantener hojas verdes en la nevera

Para mantener las lechugas u hojas verdes de ensalada, lávalas, sécalas y envuelvelas en papel de cocina. Después a la nevera.

23. La piel de los cítricos

Ralla siempre los cítricos (nunca la parte blanca) sobre el producto que aromatizarás para no perder ni gota de su perfume.

24. ¿Encami…qué?

Encamisar significa untar las paredes de un molde con un producto graso para evitar que luego el relleno se pegue al recipiente.

25. Sácale todo el jugo los mejillones

El jugo que se obtiene al abrir los moluscos es un gran aliado para dar sabor a arroces y fideuás.

26. En blanco, ¿a qué se refiere?

En blanco significa que no hay que caramelizar ni tostar los ingredientes.

27. Reducir la acidez

Si preparas una salsa boloñesa añade un chorrito de brandy para reducir la acidez del tomate.

28. Salsas de tomate potentes

Tomate rallado y tomate concentrado son combo ganador cuando preparamos una salsa de tomate.

29. Pieles y restos de verdura

Truco de aprovechamiento de la mano de los Torres. Guarda los descartes de las verduras para hacer un caldo con ellas. ¡Aquí no tiramos nada!

30. El clavo de olor

El clavo se puede utilizar como insecticida clavándolo en naranjas o limones.

32. Chocolate en platos de cuchara

Cuando prepares un guiso, en vez de azúcar, prueba a poner chocolate para quitar el exceso de acidez.

33. Emplatados con forma redonda

La palabra quenelle se refiere a la manera de presentar los alimentos con una forma redondeada similar a la de las croquetas.

34. Chips de patata

24.24 min Receta de ensaladilla rusa con patatas

La piel de la patata no solo no se tira, sino que está deliciosa si la cocinamos como si fueran chips.

35. Olor a cebolla

Para eliminar el olor a cebolla de las manos, abre el grifo y deja que corra el agua sobre ellas durante unos segundos.

36. Mejor patata para tortilla

Las patatas blancas tipo Kennebec son sin duda las mejores para conseguir la mejor textura en la tortilla.

37. Digestiones menos pesadas

El clavo de olor, como el comino, ayuda a mejorar la digestión de las lentejas.

38. Las especias y hierbas, mejor fritas

Freír las especias y hierbas aromáticas ayuda a que desprendan mejor sus sabores. Pruébalo que este truco lo incorporas y compartes, seguro.

39. Un tipo de corte que ayuda a espesar

Chascar es romper toscamente un ingrediente. Aplicado a la patata, ayuda a liberar más almidón y así engordar salsas y guisos.

40. Pulpo siempre tierno

Lograr que el pulpo nos quede tierno es a veces un dolor de cabeza. Si se congela el pulpo durante un día para ablandar sus fibras y así conseguir que quede más tierno.

41. Un poco de mantequilla

No solo le da buen aspecto, también y untuosidad. Añade una nuez de mantequilla, en guisos o reducciones, cuando la salsa está terminada y verás qué brillo, textura y sabor.

42. El huevo, a temperatura ambiente

13.42 min Menudos Torres - Receta de bacalhau à Brás

Para hacer un buen huevo frito, no uses el huevo recién sacado de la nevera. Mejor déjalo atemperar. ¿Y la puntillita? En el vídeo Javier y Sergio te explican cómo hacerla.

43. Aguacates en su punto

18.25 min Receta de aguacates rellenos de atún

El dilema al que nos enfrentamos cuando vamos a la frutería: ¿cómo sabes si estamos frente a un aguacate maduro? Si su botón o pecíolo se desprende fácilmente.

44. Líquido de berberechos en conserva

El agua de los berberechos puede usarse para dar sabor a un pescado, a un arroz o a un Bloody Mary.

45. Diluir la levadura

Para que sea más fácil diluir la levadura solo es necesario hacerlo con agua tibia.

46. Mayonesa con mucho sabor

En la cocina no desperdiciamos nada, usa el aceite del atún para montar la mayonesa y darle un toque más sabroso.

47. Un alimento top

Apenas le prestamos atención pero el cebollino es muy rico en vitamina A, C y K, así que utilízalo como aditivo en ensaladas, sopas, tortillas, pescados o carnes.

48. Diccionario gastro

19.50 min Receta caldereta de rape y langostinos

Marcar o sellar es dorar un alimento rápidamente para que conserve su jugo en el interior.

49. Tipos de patata

La patata Monalisa hierve rápido, fríe sin coger mucho aceite y no se deshace en los guisos.

50. Cocinar, compartir y ser felices

Es el lema del programa y el motivo por el que Javier y Sergio cocinan y la razón por la que nos animan a diario a hacerlo juntos