El CáliZ Sagrado es la reliquia más venerada del mundo. Su historia se mezcla con su leyenda, uniendo realidad y ficción en torno a este objeto tan especial que genera interés, admiración y mucha curiosidad. El programa 'Los pilares del tiempo' de RTVE recorre el rastro que dejó la supuesta copa en la que Jesucristo bebió en la última cena, en su viaje desde Roma a Valencia, pasando por Jaca, Huesca y Zaragoza. Una ruta apasionante que permite disfrutar de la arquitectura, la escultura, la pintura, los paisajes naturales y la belleza de rincones únicos, algunos anclados en un pasado que se remonta a través de los siglos.

Las leyendas artúricas describen el lugar en el que se encontraba el Santo Grial como un monasterio situado bajo una roca, rodeado por un bosque y junto a un manantial, y esta descripción corresponde a San Juan de la Peña, lugar al que supuestamente llegó la copa el obispo de Huesca cuando se retiró. No cabe duda de que se trata de una de las reliquias más viajeras, porque su ruta no se detiene ahí, y los historiadores dicen que luego pasó a Zaragoza antes de terminar en Valencia. Se dice que llega allí en el siglo XV, cuando Alfonso V paga una deuda con la catedral de Valencia , que ha financiado sus campañas bélicas, con este objeto. ¿Pero es el mismo que estuvo en las manos de Cristo?

2000 años de historias

Leonor Martín y Lidia San José, conductoras del programa, llegan a la catedral de Valencia dispuestas a saber la verdad. Allí, de la mano de los expertos y custodios de la reliquia, investigan para llegar a una conclusión. Y lo más importante, ver de cerca el Cáliz Sagrado.

Leonor y Lydia ante el Cáliz Sagrado de la catedral de Valencia RTVE

La pieza que se guarda en una urna de cristal, realizada en 1916, es una taza de ágata pulida que ofrece vetas de colores cálidos cuando refracta la luz. Se trata de una preciosa 'copa alejandrina' que los arqueólogos datan de los años 100 al 50 a. C. El aspecto que tiene ahora no es el original, ya que las asas y el pie, cuajado de joyas, se añadieron más tarde. "Se trata de una piedra hebrea, de una media hebrea y un volumen hebreo", dice Ana Mafé, historiadora de arte. ¿Se trata del Santo Cáliz? No es posible demostrarlo, pero resulta especialmente emocionante que esta pieza que custodia la catedral de Valencia tiene más de 2000 años y procede de Judea. Lidia y Leonor se van sin respuesta, pero se llevan una experiencia única: estar a solas junto a esta copa, un objeto que solo se ha sacado de la urna cuando fueron los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahora sale, envuelta en magia y misterio, para los espectadores de 'Los pilares del tiempo'.