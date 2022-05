Que no hay que demonizar alimentos es una realidad. Ahora bien, hay productos como el azúcar del que debemos hacer un consumo ocasional, como dicen los expertos. Así que un bizcocho de chocolate que no contenga azúcares nos parece una maravilla. Está igual de rico que los tradicional y además de no contener azúcar, tampoco lleva harinas, con lo que lo hace un postre apto para personas celíacas.

Jacob Torreblanca es el chef que ha ideado este esponjoso bizcocho y que durante toda la semana en Menudos Torres nos ha preparado otros dulces como el milhojas de crema de vainilla.

05.30 min Receta de bizcocho de chocolate sin azúcar ni harina

Receta de bizcocho de chocolate sin azúcar ni harina Receta de bizcocho de chocolate sin azúcar ni harina postres Ingredientes Preparación 250 g de chocolate 60% m.g sin azúcar



240 g de claras



160 g de yemas



1 g de canela molida



Para la mousse:



300 g de chocolate negro 64% m.g. sin azúcar



300 g de nata montada



150 g de nata líquida



Para la decoración:



Cacao puro en polvo



Avellanas Vamos a empezar preparando el bizcocho. Ponemos en la batidora las claras y las montamos. Añadimos las yemas ligeramente batidas y las mezclamos con las claras cuidadosamente. Fundimos los dos chocolates picados en el microondas y agregamos la canela. Lo mezclamos con la base anterior suavemente utilizando una espátula y siempre en el mismo sentido. Ponemos la elaboración dentro de unos aros sobre una bandeja con un papel para horno y lo cocemos a 180ºC durante 10 minutos aproximadamente. Seguimos con la preparación del mousse. Cortamos el chocolate y lo fundimos en el microondas. Calentamos la nata liquida en un cazo y la añadimos muy lentamente mientras removemos el chocolate. Cuando la mezcla esté a unos 40ºC añadimos la nata montada. Procedemos a emplatar. Para ello, cogemos dos bases de bizcocho y una de ellas le cortamos un círculo con un aro en su interior. Ponemos la base completa y encima la que hemos cortado. Ese hueco lo cubrimos con la mousse. De manera opcional, podemos decorar con cacao, chocolate o avellanas troceadas.