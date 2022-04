Hispania, siglo I. Tres extranjeros caminan sin rumbo conocido. Uno de ellos, quien les dirige, es Santiago, discípulo de Jesús de Nazaret. El escritor Jesús Bastante (Madrid, 1976) ha imaginado en su nueva novela Santiago en el fin del mundo (Esfera de los libros) la vida y milagros del Apóstol durante su estancia en Hispania; sus amigos, sus perseguidores, sus aventuras. Por primera vez se ha novelado la vida de un hombre humilde y valiente cuya tumba en Santiago de Compostela ha propiciado una de las mayores peregrinaciones de la historia de la humanidad. Sus creyentes configuraron una nueva espiritualidad, una cultura sin la que Europa no existiría como la conocemos.

Para escribir una novela sobre Santiago y el Camino, el autor debe sentir auténtica pasión por el tema. El escritor y periodista ​​Jesús Bastante ha hecho una decena de veces las diferentes rutas de este trayecto tan especial. Licenciado en Ciencias de la Información, asiduo colaborador en televisión y radio, ha publicado una quincena de novelas y ensayos acerca de temas relacionados con la religión, su especialidad. Así, es autor de las biografías de dos papas (Benedicto XVI y Francisco), dos obispos (Setién y Osoro) y de uno de los personajes más conocidos y queridos de este país, el padre Ángel García.

La inspiración para este libro nació de la forma más curiosa. El autor se citó para un libro anterior con el arzobispo de Santiago de Compostela. Llegó con mucho tiempo a la cita, llovía a cántaros y se refugió en la Catedral. No había nadie. Ese rato meditativo dentro del templo le llevó a dar vueltas a la polémica de dónde reposan exactamente los restos del apóstol.

El escritor sitúa la novela en un momento histórico clave. La península está bajo dominación romana. Acaba de morir Calígula y reina Tiberio. Han pasado doce años de la muerte de Jesús el Nazareno, y los cristianos comienzan a expandirse más allá de Judea, llegando a todos los rincones de Mediterráneo, Asia Menor y Roma.

El itinerario del primer camino del apóstol Santiago arranca en Carthago Nova y le lleva a Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla (por la Vía de la Plata), Mérida, Cáceres, Lusitania hasta Braga, Galicia, Finisterre… Y, de ahí, el camino de regreso, por la ruta actual del Camino Francés, hasta el encuentro del joven con la Virgen en Zaragoza y la última parada en Tarraco, antes de regresar a Jerusalén.

¿Dónde traza el autor de la novela la frontera entre realidad y ficción? La novela se basa en mitos, leyendas y escritos acerca de la presencia de Santiago en la península. Los evangelios hablan en multitud de ocasiones de este apóstol como uno de los discípulos preferidos de Jesús, junto a su hermano Juan y a Simón Pedro. «Hay poquísima literatura sobre él», nos cuenta Bastante. «Han sido doce años de investigación. Yo me atrevo a afirmar, igual me tiro piedras en mi propio tejado, que Santiago no pisó tierras españolas ni está enterrado aquí. Pero también te digo que, hablando con los peregrinos, eso no les parecía nada importante. El Camino es mucho más que eso. Si les preguntas qué recuerdan de su trayecto, lo que les marca más no es solo la llegada, sino sus pensamientos durante el recorrido y a las personas que encontraron en él.»