8 cómicas españolas que "para ser mujeres son graciosas"

“Para ser mujer eres bastante graciosa”, “Siempre habláis de vuestras cosas”, “Triunfas porque el feminismo está de moda” … A comentarios como estos se han tenido que enfrentar diferentes cómicas de nuestro país a lo largo de su carrera. Para hablar sobre ello, en el programa ‘Un país para reirlo’, disponible en RTVE Play, Goyo Jiménez charla con ocho mujeres que han hecho del humor su modo de vida y han demostrado que ser cómica sí es una profesión para mujeres: Carolina Iglesias y Victoria Marón de ‘Estirando el chicle’, Eva Hache, Virginia Riezu, Paula Púa, Asaari Bibang y Soledad Mallol y Elena Martín de ‘Las Virtudes’.

Paula Púa

La periodista Paula Púa estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual. Tenía claro que le gustaba la televisión y comunicar, pero no la información pura y dura. Sin embargo, entre la pequeña pantalla y el escenario, ahora prefiere el stand up. La valenciana explica que por frases como "las mujeres no somos graciosas” y por la falta de referentes femeninos en el humor – aunque Eva Hache y Ana Morgade fueron una inspiración para ella – cuando era pequeña pensaba que no podría dedicarse a la comedia.