Marta Pombo anuncia embarazo y... ¡así reacciona su hermana María!

¡La familia Pombo se amplía! Un año después de que María Pombo diera a luz a su primer hijo, Martín, junto a Pablo Castellano, es el turno de su hermana mayor Marta, la mediana de las hermanas Pombo. "Adivina, adivinanza...", escribió hace unos días la influencer en su perfil de Instagram. Y hoy mismo ha revelado la gran respuesta: Marta Pombo está embarazada de su primer hijo. Tendrá al bebé junto a su actual pareja, Luis Zamalloa, con quien empezó a salir en verano de 2021, unos meses después de su ruptura con Luis Giménez. La vida le sonríe a Marta Pombo, que se encuentra en una situación personal bien distinta a la del año pasado. Nada más saber la noticia su hermana María ya está llorando de felicidad...

La reacción de María Pombo al embarazo de su hermana Marta

Por supuesto, en cuanto la pareja ha publicado el vídeo las reacciones no se han hecho esperar. Y la primera en comentarlo ha sido María Pombo: "No estoy llorando, no estoy llorando, no estoy llorando", escribe. A la influencer se le escapan las lágrimas de felicidad por su hermana y por ser tía, un nuevo cargo familiar que experimentará con mucho gusto. Además, suponemos que la familia ya conocía la noticia, ya que durante estos días Lucía Pombo compartió en sus redes una instantánea de toda la familia reunida en Semana Santa.

Pero no es la única famosa que ha felicitado a Marta Pombo por el embarazo. También lo han hecho Verónica Díaz (Just Coco), Laura Escanes, Marta Lozano, María García de Jaime o Ana Ferrer Padilla, entre muchas otras, le han dejado sus comentarios al lado del vídeo con su enhorabuena, varias felicitaciones y muchos emojis de corazones rojos.