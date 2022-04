Obrim fil - Es viu millor a poble o a ciutat?

La tranquil·litat i serenitat del poble? O bé la cultura i el bullici de la gran ciutat? Quin lloc és millor per a viure? On hi ha més qualitat de vida? En Xavier Sardà i l’Ana Boadas ho debaten amb amb la Carme Lluveras, la Marisol Galdón, el periodista Adam Martín i el David Balaguer com a analistes. A més a més, també són al programa el Joan Dausà, l'actor Biel Duran, el Txabi Franquesa i en Fel Faixedas.

En Joan Dausà va fer un cop de cap i va decidir deixar la gran ciutat per anar a viure al poble. I va triar una vila tan petita que té poc més de mig centenar d'habitants, Olopse, enmig de la Cerdanya. L'Ana Boadas xerra amb ell per esbrinar com ha viscut la nova realitat rural i les raons que l'han portat a fer un canvi de residència tan radical

05.15 min Obrim fil - El refugi rural d'en Joan Dausà

Per què és millor viure en un poble que en una ciutat? O per què es viu millor a la gran ciutat que al poble petit? Els humoristes Txabi Franquesa i Fel Faixedas s'enfronten en un duel dialèctic per defensar els avantatges que tenen els àmbits rurals i els urbans per establir-hi la residència o fer créixer la canalla.

21.25 min Obrim fil - L'urbanita Fraquesa contra el rural Faixedas

La Montse Pons té una parada al mercat de Sant Antoni de Barcelona. Cada dia fa més de trenta quilòmetres per anar-hi a treballar. La decisió de marxar a viure a Santa Eulàlia de Ronçana no va estar fàcil, però segons explica no va tenir més solució, perquè a la gran ciutat la vida s'havia tornat molt difícil, tant per a ella com per als seus fills, per la inseguretat i la brutícia, entre altres motius.

12.39 min Obrim fil - "M'han fet fora de la Barcelona"

En mig del fragor del debat, l'actor Biel Duran explica la seva experiència sobre el fet de ser famós en l'àmbit rural en comparació a ser-ho a la gran metròpoli. En el tracte diferenciat que reben les persones públiques per part de la gent del carrer també hi ha una de les raons per les quals ells ha tornat a viure al seu poble natal, Gelida.

“Mireu el que diu en @bielduran sobre com és el tracte de la gent, sobretot amb els famosos al poble o a la ciutat. Potser això explica també perquè molta gent popular marxa de la ciutat#ObrimFilPobleCiutat pic.twitter.com/QwBjEdFk0F“ — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) April 7, 2022

Després d'una vida plena de satisfacció professional com a ballarina a Barcelona, l'Elis Ferrer va trobar que no volia passar els últims anys de la seva vida a Barcelona. I va marxar a viure a un poble de menys de dos-cents habitants, Planoles. Ara s'ha fet una segona vida al camp, on es troba molt a gust