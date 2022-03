'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' planteja aquest dijous si utilitzar animals per fer experiments és crueltat o necessitat. Per debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran com cada setmana amb analistes, convidats i diferents testimonis.

En primer lloc, Xavier Sardà entrevistarà Sílvia Barquero, activista en favor dels animals, i Daniel Arbós, que pensa que no hi ha alternatives a l'experimentació amb animals.

Per aprofundir i debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató els analistes i col·laboradors Josep Corbella, Samanta Villar, Sílvia Tarragona i Xavier Pérez Esquerdo.

Per la seva part, Ana Boadas entrevistarà Cristina Espinach, impulsora de la campanya per salvar la trentena de gossos de la raça beagle que es van fer servir recentment, per fer experiments en un laboratori de Madrid.

A més, Xavier Sardà entrevistarà el fundador i portaveu d'Animal rescue, Fran Díaz. I al veterinari Xavi Valls, que parlarà sobre el vincle entre propietaris i mascotes.

Finalment, escoltarem el testimoni de Mari Àngels Merolla, que té 17 alpaques, 9 gossos i 30 gats.