Pocas cosas pueden llamar la atención de un seriéfilo más que aquellos contenidos que rompan con los esquemas de todo lo que ya ha visto antes. Acostumbrado a consumir series sin parar, hacerle sorprender no es tarea fácil, sin embargo, Ser o no ser lo consigue por su brillante trama y perfectos personajes. La comedia dramática juvenil que viene pisando fuerte de la mano de Playz, el canal de contenido joven de RTVE, no deja indiferente nadie. Seis capítulos repletos de verdad, honestidad, juventud, altibajos emocionales y amor, todo ello encarnado por unos personajes que viven su adolescencia abrazando aquello que les viene. Estudiantes de un bachillerato escénico que mucho les hará pensar, descúbrelos en RTVE Play.

Joel, el hilo conductor Aunque la serie se construya mediante una trama muy coral, Joel destaca por ser ese hilo invisible que une temas y personajes. Es un chico trans de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete, al mismo tiempo que se enfrenta a los retos de su recién iniciada transición. Con él vemos una persona apasionada, sensible, enamoradiza y fiel a sus amigos, “que se enfrenta a dos cosas a la vez, una es hacerle frente a tu identidad verdadera, que está patas arriba, y luego a todo el proceso de tú creciendo como persona en la adolescencia”. Un chico que cuida a su madre, recién recuperada de un cáncer de mama, y que se encara a una profesora de escénicas que le pondrá entre las cuerdas. Descubre más sobre Joel y el actor, Ander Puig, en este videoblog de Playz. 07.29 min Ser o no ser - El videoblog de Ander Puig

Laia, la más resuelta Ella es la amiga que ha vivido junto a Joel los cambios más significativos que van asociados al proceso de transición. Cariñosa y defensora de los suyos, con un toque canalla y desenfadada. Su alegría hace que todo parezca más fácil, aunque acaba teniendo algún que otro drama con el chico "gamberro" de clase. ¿Se gustan en realidad? Eso no lo sabremos, o sí, ¿quién sabe? “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de BERTA GALO�� (@bertagalo)“ “

Ricky, tímido y valiente Es otro de los amigos de Joel del antiguo instituto. En contraposición a la frescura de Laia, Ricky es más tímido, introvertido e inexperto aún en el amor. Pese a estos rasgos que saltan a la vista desde el primer capítulo, también es un valiente que busca liberarse del “armario en el que está metido”. En su hogar aún no ha podido dar el paso, pero decide que en el instituto se quiere quitar “esa máscara” que lleva puesta. Y le sale muy bien, tanto como que puede permitirse conocer al que podría llegar a ser su futuro novio. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Lion Armas (@lionarmas)“ “