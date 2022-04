"Ser un chico trans no es un drama. No es el fin del mundo. Es una realidad más". Así define Coral Cruz, creadora de "Ser o no ser", el objetivo de la nueva serie de Playz, la primera ficción protagonizada por un chico trans que ya está disponible en RTVE Play.

"Ser o no ser" es la historia de Joel, un chico de 16 años que lleva meses transitando y que empieza el bachillerato escénico en un nuevo instituto. El joven sueña con convertirse en un gran actor al mismo tiempo que busca su identidad y se enfrenta a los retos de su transición.

Para Cruz, que tambiés es la autora de los guiones de esta comedia dramática, lo más importante es que los adolescentes chicos trans tengan su primer referente y fuese una historia con un mensaje positivo y de superación.

Defiende que es una serie pensada para un público joven pero que también puede llegar los adultos. “Aporta una mirada nueva, que nos descubre un universo que está entre nosotros pero que es muy desconocido y nos hace entender mucho mejor que supone ser una persona trans”, explica Coral Cruz.

¿Y por qué el título ‘Ser o no ser’? Cruz se dio cuenta de la importancia del teatro a la hora de explorar la búsqueda de la identidad a través de la interpretación. Los actores buscan y crean a sus personajes y “Joel está en un punto en el que está explorando quién es realmente”. Una serie centrada en la identidad con las clases de teatro como centro neurálgico de las tramas tenía que titularse ‘Ser o no ser’ en referencia al monólogo de Shakespeare.

Luminosa y naturalista Coral Cruz explica que la idea de la serie surge de una historia real a partir de que su amiga le explica que su hijo adolescente le dice que es un chico trans y que quiere empezar con la transición. “Yo inmediatamente veo que allí hay una historia”, apunta. Ser o no ser Réplicas Carmen propone a sus alumnos interpretar una escena de amor y Joel le pide a Ona formar pareja con él. Ona acepta y comienzan a ensayar juntos.... Ver ahora Para la escritora, la documentación para crear el proyecto ha sido esencial para que se ajuste a la realidad tan diversa del mundo trans: “Yo nunca he invertido tanto tiempo, tantos meses, en la documentación de ningún otro proyecto anterior.” Se ha contado con el asesoramiento profesional de dos miembros del colectivo trans: el sociólogo Miquel Missé y el educador Damian Díaz. El equipo técnico y artístico ha recibido una charla personalizada con el objetivo de que “todo el mundo tuviese esa base mínima de conocimiento sobre el tema que estábamos abordando para que el rodaje fuera un espacio totalmente ‘transfriendly’ y que todo el mundo entendiera realmente la esencia de la historia que estábamos contando y cual era el conflicto de nuestro protagonista.”