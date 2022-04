Celebrem el 175è aniversari del Liceu

Hi ha edificis que tenen vida pròpia. Per la seva transcendència social i cultural, el seu llegat va molt més enllà del pur espai físic per convertir-se en protagonistes dels llibres d'història. El Gran Teatre del Liceu és un d'ells, i amb 175 anys a les seves espatlles és un dels pilars de la cultura catalana i parada obligatòria dins la ciutat de Barcelona. Aprofitant l'efemèride del seu aniversari, 'Punts de vista' ha celebrat un programa especial a les seves instal·lacions capitanejat per Tània Sarrias.

Tot i que l'essència del Liceu es va començar a forjar l'any 1837, no va ser fins l'abril de 1845 que s'hi va col·locar la primera pedra. 175 anys d'història lligada a la ciutat en el que en els seus inicis va ser un símbol de la burgesia catalana, però que amb el pas del temps va anar acostant l'òpera a les classes més populars.

Valentí Oviedo, director general del Liceu i Víctor García de Gomar, director artístic del teatre, han explicat a 'Punts de vista' quins actes estan previstos per aquest 175è aniversari i com afronten la necessitat d'obrir les portes del recinte a les noves generacions.

En aquest programa especial no només hi ha hagut temps per a la conversa sinó també per gaudir de la cultura en directe. Una coreografia duta a terme per 5 ballarins i ballarines de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, i la soprano Natàlia Perelló i la mezzosoprano Gemma Hernández acompanyades de la pianista Véronique Werklé interpretant un fragment de 'Les noces de Fígaro'.

També ha passat pel Liceu l'actriu Cristina Brondo, que es troba molt a prop del recinte a un altre teatre, en aquest cas el del Raval, amb 'La teranyina' d'Agatha Christie. I de fi de festa el programa ha comptat amb l'actuació en directe Las Migas, que han presentat el seu nou treball discogràfic 'Libres'