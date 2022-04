El Teatre del Liceu celebra el seu 175 aniversari

El Gran Teatre del Liceu celebra aquest 4 d’abril els seus 175 anys d’història. Un teatre que s'ha convertit en el gran temple de l'òpera a Catalunya, un referent internacional que al llarg d'aquests anys ha acollit més de 24.000 funcions.

Aquest diumenge ha sorprès als seus espectadors amb un gran acte per commemorar aquesta fita. Artistes internacionals com Sondra Radvanovsky, Lisette Oropesa, Iréne Theorin, Ludovic Tézier i Joseph Calleja han interpretat òperes de Verdi, Donizzeti i Puccini.

L'aniversari ha comptat, a més, amb la presència d'autoritats com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, o l'alcaldessa de Barcelona, entre d'altres. Tots ells han immortalitzat l'efemèride amb una foto al peu de l'escala noble del teatre.

“Per molts anys al @Liceu_cat.



La presidenta de la @diba @nuriamarinlh i el president delegat de l'Àrea de Cultura @joancarlesgc assisteixen a la funció extraordinària del 175è aniversari.

El cant dels ocells El concert ha començat amb un record als refugiats i a les víctimes de la invasió d'Ucraïna amb "El cant dels ocells", en què part dels assistents s'han posat dempeus per sumar-se a l'homenatge. Al llarg de la vetllada també s'han pogut escoltar les veus com les de Marta Mathéu, Manel Esteve o Manuel Fuentes, l'argentí Raúl Giménez i el baix italià Giacomo Prestia.

El programa Dirigida pel mestre Marco Armiliato i amb una durada d'unes tres hores, la vetllada 'ha configurat amb un destacat programa amb "Macbeth" de Verdi (acte II), "Lucia di Lammermoor" de Donizetti (part III) i "Turandot" de Puccini (acte II, escena II). A més, i com a sorpresa en forma de regal per als sentits per al públic, s'ha inclòs el popular "Nessun Dorma" al final de l'espectacle per posar la cirereta a una vetllada per a la història del teatre.