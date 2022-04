Després de la pandèmia, la crisi i la guerra a Ucraïna, l’angoixa s’ha apoderat de molts ciutadans. Com podem superar els moments difícils a la vida i convertir els fracassos en èxits, per recuperar la felicitat i el benestar emocional? En Xavier Sardà i l’Ana Boadas ho debaten amb el Xesco Espar, el Víctor Amela, la Lorena Vázquez i la Sílvia Tarragona. També passen ple plató Àngel Casas, Paz Padilla i la psiòloga Joana Frigolé.





Entre les moltes històries de superació i resiliència, la de la Maria Petit és una de les més escruixidores i, alhora, motivadores. La Maria va patir un accident de moto terrible a conseqüència del qual va perdre dos sentits: la vista i l'olfacte. Malgrat això, va aconseguir tirar endavant, redreçar la seva vida i fins i tot fer coses que mai havia imaginat abans de l'incident. Entre elles, pujar l'Aneto.

14.02 min Obrim fil - Maria Petit, perdre la vista, guanyar la vida

Tornant de fer escalada a la muntanya, el Marc Sellarés va patir un accident tan greu que fins i tot van arribar a pensar que no se'n sortiria. Va caure d'una alçada de dos-cents metres i les ferides van ser tan severes que va quedar en coma. La recuperació va ser un calvari i va haver de tornar a aprendre a llegir, escriure i recordar. Amb força de voluntat i resistència, però, ha aconseguit recuperar la seva vida,

12.07 min Obrim fil - Marc Sellarés, tornar de la mort

La Paz Padilla sap el que significa que la vida et faci caure una vegada i una altra. Durant la pandèmia, va perdre la seva mare; després, el seu marit i, en acabat, la van fer fora de la feina a la televisió on treballava des de feia anys i panys. Les adversitats no la van enfonsar, més aviat li van servir de combustible per aixecar-se i fer front als moments difícils. Fins i tot ha fet un llibre i una obra de teatre, "El humor de mi vida", en què explica amb un somriure tot el que li va passa i com se'n va sortir,

23.59 min Obrim fil - Paz Padilla i la resiliència

L'Àngel Casas, periodista i lluitador incansable, explica a l'Obrim fil sobre la superació com s'ho ha fet per tirar endavant després dels greus problemes de salut que han fet perillar la seva vida després de diverses malalties que van concloure en l'amputació de les dues cames. I mai no ha perdut l'humor ni l'energia per tirar endavant. Enmig del relat, rep la trucada sorpresa del seu gran amic, Joan Manel Serrat,

02.47 min Obrim fil - Serrat dona una sorpresa a l'Àngel Casas

Un dels moments de més expectació pels analistes del programa es produeix quan la psicòloga i coach emocional Joana Frigolé fa un repàs als processos que es produeixen quan algú ha de superar una experiència negativa a la vida. I afirma, entre altres coses, que per tirar endavant després d'un sotrac una de les coses que cal fer és cuidar el cos, perquè és el contenidor que alberga les emocions que solen tenir un origen físic.