Con el motivo del día mundial del agua, La 2 emite un ciclo de documentales llamado ‘Grandes ríos de la Tierra’ que hace especial énfasis en el Amazonas, el río más grande del mundo. Cuando nos referimos al ‘más grande’ es en todos los aspectos porque es el río más largo del planeta, el más caudaloso, y el que más especies de flora y fauna alberga. El Amazonas abarca cientos de curiosidades y datos. Algunos te resultarán familiares y otros no tanto. Pero uno de los que más nos llama la atención es que el río no tiene ningún puente. ¿Cómo es posible que siendo el río más largo del mundo, atravesando 9 países sudamericanos, no se haya construido ningún puente que lo cruce?

El río Amazonas mide 7 020 km, nace en las faldas de la montaña Mismi en Perú y desemboca en el Océano Atlántico desde Brasil. Sus aguas también pasan por Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. En total, son un conjunto de 9 países los que contemplan la magnitud de este río. A pesar de atravesar media Sudamérica, no hay ningún puente que cruce el río. Parece increíble, pero es así. Esto se debe a la gran cuenca selvática de las orillas que lo enmarcan. Prácticamente nos encontramos con selva virgen, terrenos pantanosos, húmedos y fangosos que hacen muy complicado montar cualquier infraestructura alrededor.

Además, alrededor de él se concentra una baja densidad poblacional y la única manera de cruzarlo es en barco, o incluso a pie por algunas zonas. Pero también, otra de las razones por las que no tiene puentes es que el Amazonas sirve como medio de transporte y única comunicación de algunas regiones aisladas con ciudades más densas, como es el caso de Macapá.

Otras curiosidades del Amazonas Es sin duda el río más caudaloso del planeta y se estima que su cuenca hidrográfica comprende alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Su tremendo flujo de agua acumula una quinta parte del agua dulce del mundo y en su desembocadura en el noreste de Brasil se puede apreciar una diferenciación de color entre agua dulce y salada, que se mete hasta 2 km dentro del mar. Desembocadura del río Amazonas en el Oceáno Atlántico GettyImages

Se concentra un 30% de la fauna y flora del mundo Se estima que unas 3.000 especies conocidas habitan en el río que se reparten mayoritariamente entre peces, mamíferos y anfibios. Las más emblemáticas seguramente sean las pirañas, las anacondas, los caimanes y los delfines rosados, que se caracterizan por su color y por estar en grave peligro de extinción. Delfín rosado del río Amazonas GettyImages