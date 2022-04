‘Saber y ganar’ vuelve a estar de celebración porque hoy nuestro ‘Supermagnífico’ de 2021, Jorge Sanz, llega a su 50 programa con nosotros. Nacido en Zaragoza y funcionario de la comunidad de Madrid, este joven de 45 años se ha convertido en uno de los participantes más brillantes del concurso que este año ha celebrado los 25 años de historia.

Los datos no fallan: se estrenó completando una ‘Batería de sabios’ él solo, logró 11 ‘Relevos’ donde ganó 1.000 euros, en un solo programa llegó a sumar 2.500 euros y tan solo tuvo que enfrentarse a ‘El reto’ en dos ocasiones. Además, en su regreso a ‘Saber y ganar’ está demostrando que lo de adivinar ciudades se le da muy bien. Charlamos con Jorge Sanz en este día en que él es el protagonista.

¿Cómo decides presentarte a ‘Saber y ganar’

Veía el programa desde hace mucho tiempo y siempre tenía ,la ilusión el pensamiento de decir ‘yo creo que no lo haría mal’. Algo como reto personal para probarme a mí mismo, ese era mi interés por participar. También porque mis padres son muy fans del programa y sabía que les haría ilusión.

Y no solo has participado sino que te has convertido en ‘Supermagnífico’ de 2021. ¿Lo esperabas?

Éramos nueve ‘Magníficos’ y yo estaba allí, de los 9 yo era el que más programas había estado y el que más puntuación tenía pero el mecanismo de los programas de los 'Magníficos' es distinto al diario y podía pasar cualquier cosa, sobre todo porque hay pruebas que tienen una puntuación mas alta y desequilibran el marcador final. Y Javier Calamardo era el rival más fuerte y no sabía cómo podría ir la cosa, pero no me había hecho idea de si podía vencer o no. Me hacía ilusión, lo he disfrutado mucho y además ha habido muy buen rollo con el resto de compañeros, tengo buen recuerdo de esos días.

Ahora mismo nos estás sorprendiendo en la prueba de ‘Descubra la ciudad’. ¡Adivinas hasta aquellas en las que no has estado! ¿Cómo lo haces?

En algunas ciudades sí que he estado y otras lo recuerdo. Si ves dos fotografías y no lo sabes, si te quedas callado no consigues nada, hay que buscar decir algo que resulte verosímil con lo que has visto, fijarse en detalles del tipo de construcción, del paisaje… A mí me gusta mucho viajar, me gusta la geografía, la historia, el arte, la arquitectura, buscar elementos que de alguna manera puedan estar asociados a algún lugar. A veces suena la flauta y otras veces dices una muy gorda. Yo mismo me estoy sorprendiendo del nivel de aciertos.

Se te ve muy templado en los programas. ¿No pasas nervios?

Yo pensaba que me iba a poner más nervioso porque yo soy una persona muy tímida y esta era mi primera experiencia televisiva, es algo que me está sorprendiendo. Ya desde el primer programa tuve buen inicio porque me llevé una ‘Batería de sabios’ del tirón, no sé si fue por eso o qué pero he ido perdiendo los nervios. No me he puesto nervioso salvo en momentos puntuales como cuando he ido a ‘El reto’, que no es plato de buen gusto. De todas formas, hay que tomárselo como un juego, estás en un concurso que te gusta.

¿Has gastado ya el dinero del premio?

Todavía no porque quería hacer reformas pero con la pandemia se ha ido retrasando. Lo otro en lo que lo quiero invertir es en viajar. Antes del coronavirus tenía todo preparado para hacer un viaje por Chile y Argentina así que es el primero que quiero hacer.

¿Eras buen estudiante de pequeño? ¿Tu buen hacer en el programa te viene de ahí?

Sacaba buenas notas y no se me daba mal ninguna asignatura especialmente, iba más o menos bien. Los temas que mas me gustaban eran historia y geografía aunque estudié químicas luego, pero tenia mas tendencia a las letras.

“�� ¿Habéis visto la destreza de Jorge hablando portugués?



�� Aquí una prueba de lo bien que domina el idioma. Por algo es el nuevo 'Supermagnífico' de #SaberYGanar. pic.twitter.com/PwSpFdaFuf“ — La 2 (@la2_tve) March 17, 2022

¿Cómo es el efecto ‘Saber y ganar’? ¿Te reconocen por la calle?

Sí que me reconocen. En la primera etapa me tocó la época de restricciones covid y demás. Sumado al teletrabajo, digamos que lo he llevado de una manera bastante normal. Y con la mascarilla también ayuda porque cuando he ido sin mascarilla sí que me han reconocido. Ahora, desde que se emitieron los programas de los ‘Magníficos’, lo he notado que me reconocían más. Te dicen ‘el de la tele’. Generalmente la gente es muy amable, sobre todo los seguidores del programa, a los que les hace mucha ilusión verte.

¿Hay algún concursante histórico de ‘Saber y ganar’ con quien te gustaría enfrentarte?

Yo soy de Zaragoza y a mí los centenarios de Zaragoza me despiertan mucha admiración. Con José Manuel Dorado que fue el primero que hubo, me haría ilusión.