Entre els nominats a la 36a edició dels Goya 2022, que se celebrarà aquest 12 de febrer en el Palau de les Arts de València i que es podrà seguir en directe per La 1 de TVE i RTVE Play, hi ha 14 produccions catalanes.

La pel·lícula més nominada dels Goya

'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa té 20 nominacions, la xifra més alta en la història dels Goya, superant la marca històrica de 'Días contados' (1994) de Imanol Uribe. La pel·lícula, coproduïda per The Mediapro Studio de Jaume Roures, i participada per RTVE va arrasar als Premis Forqué i va ser escollida per representar Espanya als Oscar, tot i que finalment no ha estat nominada al premi de Millor Pel·lícula Internacional.





La cinta, protagonitzada per Javier Bardem, és una sàtira sobre les relacions laborals entre l'amo d'una empresa familiar que fabrica balances que anhela un reconeixement institucional i els seus treballadors. Opta als premis més importants com millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original i vuit categories d'interpretació, entre d'altres: actor principal (Javier Bardem), actriu de repartiment (Sonia Almarcha), actor de repartiment (Celso Bugallo i Fernando Albizua), actor revelació (Óscar de la Fuente i Tarik Rmilli) i actriu revelació (Almudena Amor).