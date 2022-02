Solo publicó tres discos, pero los expertos dicen que la influencia que Betty Davis tuvo en los músicos de las generaciones posteriores es muy destacable. La diva del funk, como se la conoce, ha muerto a los 77 años en Pensilvania (EE.UU.). La revista Rolling Stone, la biblia para el mundo de los decibelios, se ha hecho eco de la noticia y recoge las palabras de Connie Portis, una de las amigas de la artista que ha estado más cerca de ella en estos últimos días. Portis remarca, además, todo lo que significan la trayectoria y el legado de Betty Davis, a quien describe como "una mujer de personalidad audaz, hermosa y descarada".

Betty Mabry, nombre real de artista, nació en 1945 en Durham (Carolina del Norte). Sus primeros trabajos fueron en el mundo de la moda, pero pronto siguió su sueño y empezó a trabajar como cantante y compositora. De ella se han dicho muchas cosas, y todas buenas. Betty Davis está considerada "una de las voces pioneras y más influyentes de la música funk" y de ella se destaca que supo "fusionar con elegancia distintos ritmos, desde el soul, al jazz y el R&B.

Influencia en otros músicos

La revista Rolling Stone celebra a Betty Davis y pone en valor esa influencia de la tanto se habla ahora. Dice que sus discos no fueron un éxito a nivel comercial, pero que sus letras están cargadas de liberación sexual". Entre ellas, se destacan temas como 'Shut Off the Light' y 'If I’m in Luck I Might Get Picked Up' que años más tarde de lanzarse sedujeron a artistas tan relevantes como Madonna y Prince. Betty Davis, una 'influencer' auténtica, se retiró de forma abrupta de la profesión a finales de los años 70. Su voz se apagó durante años, hasta que en 2019, para sorpresa de todo el sector, lanzó un nuevo tema: 'A Little Bit Hot Tonight', ese fue su adiós de la música. Hoy todos sus temas vuelven a 'pincharse' en todo tipo de plataformas. Hoy su voz se vuelve inmortal. Carlos Marcos, de El País, la despide hoy con estas palabras: "Gruñía con su voz salvaje. Se zarandeaba, provocaba. Era mujer, negra y nunca se dejó avasallar". Ahora ya solo nos queda verla y escucharla. O lo que es lo mismo, disfrutarla.