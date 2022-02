La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, veu "interessant" la qüestió de confiança al president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè és un mecanisme que permet fer revisió i avaluar: "No s'està notant gaire que siguem el soci prioritari". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Vehí ha assegurat que ERC i la CUP no està "compartint gaire el camí" i ha posat com a exemples els jocs olímpics d'hivern o l'elèctrica pública i d'"altres propostes" que tenien sobre paper per la investidura i que, diu la diputada catalana, "no s'està desenvolupant".

"La desobediència màgica no està funcionant" Amb relació a la reunió que aquest dimecres van mantenir representants de la CUP amb el president Pere Aragonès, Mireia Vehí explica que li van traslladar que hi ha d'haver una aposta col·lectiva pel referèndum: "La desobediència màgica no està funcionant que la taula tampoc està tenint recorregut".



"La desobediència màgica no està funcionant. I la taula tampoc està tenint recorregut".



Vehí ha admès que l'1 d'octubre no va poder tenir una translació electoral, tot i que puntualitza: "No vol dir que sigui bona". Sobre un possible futur referèndum considera que en aquest moment "tocaria fer una feina internacional" que reconeix "molt complexa". "El referèndum està sobre la taula europea: Escòcia, i penso que a Catalunya tothom ho voldria per tancar la carpeta".