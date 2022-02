El diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, aposta per "lliurar les batalles" que els donin "algun rèdit polític" en referència al debat que es va generar entre els partits independentistes per no acatar la decisió de la JEC de retirar l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà: "No sé si hauria lliurat aquesta batalla". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Alonso-Cuevillas destaca que cal més que la voluntat política per desobeir: "Sense la col·laboració dels funcionaris, no es pot desobeir". A més, ha demanat garanties a l'hora de fer-ho: "Tinc por que t'estan empenyent a desobeir i no et seguiran. T'has immolat per res".

