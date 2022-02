El portaveu adjunt de Ciudadanos al Congrés de Diputats, Edmundo Bal, revela que la vicepresidenta Yolanda Díaz els va trucar l'endemà de l'aprovació de la Reforma Laboral per agrair-los-hi el suport, després d'ignorar-los: "Com pot ser que no volgués els vots de qui podia donar suport a la reforma?". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, el portaveu adjunt de Ciudadanos al Congrés critica la "posició infantil i molt ridícula" de Díaz amb els vots de la seva formació.

"Em va enganyar mirant-me a la cara" Edmundo Bal, considera que hi va haver tres errors en la votació de la reforma laboral al Congrés: "La voluntat d'UPN era votar que sí". el portaveu de Ciudadanos relata com un dels diputats d'Unión del Pueblo Navarro (UPN) li va assegurar que no trencaria la disciplina de vot i aprovaria la reforma laboral: "Sergio Sayas em va enganyar mirant-me a la cara". “��️ "Sergio Sayas em va enganyar mirant-me a la cara".



"L'Estat ha guanyat a la Generalitat" El vicesecretari general i portaveu nacional de Cs diu que li semblaria inexplicable que havent guanyat la sentència del 25% d'ensenyament en castellà, no en demani l'execució: "L'Estat ha guanyat a la Generalitat amb relació a l'ensenyament del 25% d'Espanyol". Bal recorda que qualsevol que se senti perjudicat es pot personar a la causa i considera que el govern incorreria en una "prevaricació" no fent aplicar la sentència. Edmundo Bal tem que la Generalitat desobeeixi la sentència: "ja té tradició de desobeir". “☕ Edmundo Bal defensa que l'Estat ha "guanyat" a la Generalitat amb el castellà a les aules | @BalEdmundo @CiudadanosCs



