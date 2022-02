Informer es el nuevo thriller que RTVE Play ha incorporado a su extenso catálogo de ficciones internacionales. La serie de la BBC de seis capítulos llega aplaudida por la crítica británica, con un impecable reparto y una narrativa original. Pero, además, Informer no es una historia más de terrorismo yihadista, sino que trata de remover conciencias mostrando cómo la policía busca a los terroristas en los barrios más marginales. ¡Te contamos por qué no puedes perderte esta serie de seis capítulos que te cautivará!

El terrorismo yihadista desde otro punto de vista

Desde el atentado del 11-S, estamos acostumbrados a ver ficciones que narran crímenes que el terrorismo yihadista lleva a cabo. Informer es una serie más sobre este tema, pero lo trata de manera diferente. No te cuenta cómo se perpetúan estos ataques contra la humanidad, si no cómo las fuerzas policiales consiguen que muchas de estas agresiones no terminen sucediendo.

Aquí es donde entra la trama de esta serie protagonizada por un joven británico de origen paquistaní que es obligado a ser informante de un agente antiterrorista de Reino Unido. Ambos persiguen un objetivo: conseguir encontrar la célula que amenaza el país, y para ello Raza tendrá que exponerse a numerosos peligros.