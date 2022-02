La Mesa valora aturar el Parlament per l'acta de Juvillà

L’activitat del Parlament quedarà aturada fins que la comissió de l’Estatut del Diputat decideixi sobre l’acta de Pau Juvillà. La Mesa de la Cambra votarà aquest dimarts a favor de la proposta de la mateixa presidenta, Laura Borràs. La Junta Electoral Central (JEC) exigeix retirar immediatament l’escó a Juvillà i dona fins divendres de termini perquè es concreti.

Imatge d’unitat en el cas Juvillà

L'objectiu és visibilitzar la unitat de la "la majoria del 52%" independentista que representen ERC, JxCat i la CUP en relació amb el cas Juvillà, inhabilitat per no haver despenjat llaços grocs de la Paeria de Lleida en període electoral.

Aquesta maniobra s'ha activat després que Juvillà, secretari tercer de la Mesa del Parlament, anunciés ahir dilluns que frena la seva activitat política habitual per un problema "greu" de salut, encara que no renuncia al seu escó, malgrat que la JEC va ordenar dijous passat a Borràs que li retiri l'acta de diputat i li va donar un termini de cinc dies per a fer-lo.