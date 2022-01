El Parlament esgotarà totes les vies jurídiques al seu abast per evitar complir l’ordre de la Junta Electoral Central de retirar l’escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà.

Esgotar totes les vies El mateix damnificat ha comparegut al Parlament acompanyat de la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, la resta de membres de la Mesa i el diputat d'En Comú Podem, Lucas Ferro, per advertir que “s’esgotaran totes les vies jurídiques” per defensar la sobirania del Parlament. En aquest sentit, ha anunciat que ell mateix presentarà un recurs davant el Tribunal Suprem (TS) contra la resolució. La JEC ordena retirar l'escó al diputat de la CUP Pau Juvillà Juvillà ha apuntat que també els serveis jurídics del Parlament estan preparant un recurs contenciós davant el mateix Tribunal contra la retirada del seu escó. L'actual secretari tercer de la Mesa ha insistit que la JEC no és competent i que s'estan "vulneren els drets de representació dels diputats i la sobirania del poble català". “La presidenta del @parlamentcat, @mhp_LauraBorras, ha convocat la Mesa per dilluns per tractar sobre la interposició d'un recurs contenciós administratiu i la sol·licitud de mesures cautelars davant del Tribunal Suprem contra l'acord de la JEC sobre l'acta de diputat de @pjuvilla pic.twitter.com/uEivRAC4rU“ — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) January 21, 2022 La defensa del diputat està estudiant, així mateix, si presenta o no mesures cautelars. Borràs ha convocat per dilluns una reunió de la Mesa precisament per tractar la presentació del recurs i la petició de les mesures cautelars.

Cs i Vox adverteixen Borràs Aquest divendres, el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha exigit a Borràs i els membres de la Mesa que han d'acatar l'ordre i procedir a escollir el seu substitut. Carrizosa ha avançat que Juvillà haurà de deixar l'escó "de la mateixa manera que ho va fer Quim Torra" i adverteix que en cas contrari s'estarà incorrent en un delicte de desobediència.



Els socialistes són partidaris d'explorar la via del recurs.



Per la seva banda, el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha alertat Borràs que la denunciarà si no retira l'escó a Juvillà. Des de les files socialistes, la portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha assegurat al programa Aquí Parlem del canal 24 horas que estan a l'espera d'analitzar la sentència, tot i que són partidaris d'explorar la via del recurs.