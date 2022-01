El Parlament intenta blindar l'escó de Juvillà

El ple del Parlament votarà aquest dimarts si la Cambra presenta un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem contra l’ordre de la JEC de retirar l’escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà. Així ho ha acordat la Mesa del Parlament, que també traslladarà la petició que els serveis jurídics demanin mesures cautelars.

El PSC , que també forma part de la Mesa, ja han anunciat que s’hi abstindran . Els socialistes estan d'acord que Juvillà, com a afectat, té tot el dret a exercir la seva defensa. Però, en canvi, no veuen de la mateixa manera que el Parlament posi un recurs al Tribunal Suprem per defensar l'escó. Argumenten que hi ha una contradicció entre el que diu la Loreg i el que diu el reglament del Parlament.

Precedent de Torra

Els comuns tot i que no formen part de la Mesa i, per tant, no eren presents en la reunió d'aquest òrgan d'aquest matí és d'esperar que també votin a favor. Tanmateix, divendres passat en la roda de premsa de Juvillà amb els membres independentistes de la Mesa per respondre la decisió de la JEC, també hi va participar el diputat dels comuns Lucas Ferro.

La decisió de la Mesa d'elevar al ple el recurs al Suprem és també una resposta a l'escrit que va presentar Cs demanant que s'executi ja la resolució de la JEC de retirar l'escó a Juvillà. I també respon a la voluntat de fer les coses de manera diferent al precedent de l'expresident Quim Torra, a qui se li va retirar l'acta quan la sentència no era ferma.