El Govern expressa el seu suport a Juvillà

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha expressat el suport de l'executiu català al diputat de la CUP Pau Juvillà, inhabilitat per no haver retirat un llaç groc de l'ajuntament on era regidor en període electoral, i ha assegurat que la Generalitat continuarà treballant per a acabar amb la "repressió".

"El Govern condemna la sentència d'inhabilitació del diputat de la CUP Pau Juvillà per no retirar els llaços grocs de l'ajuntament de Lleida.



Patrícia Plaja: "Forma part de l'onada repressiva contra la Generalitat"

Segons la portaveu catalana, la inhabilitació de Juvillà constitueix "un atac directe a la llibertat d'expressió" i és una prova que la "repressió" contra els representants independentistes encara no ha acabat.

La portaveu del Govern ha declinat opinar sobre quin ha de ser la resposta del Parlament davant la inhabilitació del secretari tercer de la Mesa. "Hi ha separació de poders", ha indicat la portaveu, que ha destacat que és la presidenta del Parlament, Laura Borràs, qui ha de "fixar els criteris que consideri" en tant que "màxima autoritat del Parlament".

Borràs assegura que no té "potestat ni voluntat" de retirar-li l'escó En aquest sentit, Borràs ha apuntat que Juvillà ha de mantenir ara com ara el seu escó perquè la decisió del TSJC encara pot ser objecte de recursos. "Fins que no hi hagi sentència en ferma Juvillà continuarà sent diputat d'aquest Parlament", ha afirmat la presidenta del Parlament.