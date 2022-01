Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Y no es para menos, porque resulta que se posiciona como esa combinación de alimentos que nos da energía para las primeras horas de nuestra jornada. Hay a quiénes no les gusta tomar nada recién levantados y, en cambio, otros no se mueven de casa sin un buen manjar. Pero, ¿qué ocurre si el cocinero más canalla de España Directo te propone el desayuno perfecto? Pues que no hay excusa, te guste o no, vas a tener que probar esta increíble receta de Gipsy Chef: huevos con aguacate, granada y lima. ¡Una propuesta bestial!

02.51 min España Directo - Desayuno ideal de Gipsy: huevos con aguacate, granada y lima