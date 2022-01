Receta de desarme asturiano al estilo Gipsy Chef

Si hay un cocinero canalla en España Directo ese es nuestro Gipsy Chef. Ni corto ni perezoso ha decidido que de un plato tradicional asturiano va a hacer su versión más desvergonzada jamás contada. Es importante que tengas a mano papel y boli y que guardes esta receta como oro en paño, porque muy probablemente no se vaya a volver a repetir jamás semejante aventura culinaria. El chef ha escogido el desarme de esta zona del norte, pero lo va a versionar de forma exprés con alubias y bacalao, una experiencia para los amantes del buen comer.

Manos a los fogones

Como todo lo que toca este cocinero se hace a la velocidad del rayo, esta receta no podía ser menos. Así que, no parpadees, porque en un visto y no visto tendrás tu guiso resultón delante de ti, ¡y sin darte ni cuenta! Eso sí, ponte el delantal para no mancharte y apunta estos dos consejos que debes saber.

En primer lugar, el aguacate que utilices comprueba que no esté excesivamente maduro. En segundo lugar, recurre a un bacalao que sea para esqueixar, para ensalada, es decir, que sean los trozos menos nobles de este pescado. ¡Allá vamos!

Ingredientes

Pimiento verde

Tomate cherry

Aguacate

Aceite de Oliva Virgen Extra

Sal

Pimienta negra molida

Hebras de azafrán

Alubias

Vino blanco

Agua

Bacalao

Cebolletas encurtidas Picamos un ajo muy finito Partimos por la mitad el pimiento verde, le retiramos las semillas, lo cortamos en tiras y luego en cuadrados Cortamos por la mitad los tomates cherry Cortamos en cuadrados el aguacate Ponemos una sartén a calentar y añadimos el tomate, el ajo y el pimiento para saltearlo Añadimos un buen chorro de aceite, un toque de sal y de pimienta negra Salteamos un poco, añadimos unas hebras de azafrán y el aguacate cortado Removemos y ponemos las alubias Salteamos de nuevo y vertimos un chorrito de vino blanco Dejamos reducir el vino e incorporamos un chorro de agua (o caldo) Mientras se sigue salteando, cogemos el bacalao, lo cortamos con la mano en trozos pequeños, respetando todas las hebras Le damos sabor con un poco de pimiento negra y un chorro de aceite Lo colocamos dentro del guiso que sigue en la sartén Apagamos el fuego y dejamos que se haga con el calor residual de la propia sartén Cuando pasen un par de minutos, lo echamos en el plato y lo terminamos con unas cebolletas encurtidas, cortadas en trocitos y puestas por encima del guiso

