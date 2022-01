Tanxugueiras: ¿Qué significa la letra de su canción?

Las Tanxugueiras, o sea, Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro son mujeres fuertes, valientes y empoderadas que han conseguido publicitar y de qué manera la música folclórica gallega. Con panderetas en la mano y con letra en gallego han conquistado al público del Benidorm Fest, y este sábado buscarán lograr el pasaporte a Turín, a Eurovisión 2022.

Su canción "Terra" cuenta con más de 3 millones de reproducciones en YouTube y ellas se han convertido en un fenómeno musical. Lo más buscado estos días en Google de Tanxugueiras son sus orígenes, sabemos que son gallegas, pero... ¿exactamente de dónde? Olaia y Sabela son gemelas y a pesar de haber nacido en el barrio de Pontepedriña, en Santiago de Compostela, su familia se trasladó al municipio pontevedrés de Teo. Allí fueron al colegio y aprendieron a tocar la pandereta en diferentes asociaciones culturales. Aida Tarrío, es natural de Ribeira, A Coruña. Se formó en la música tradicional desde muy pequeña, siguiendo los pasos de su abuela que era pandereteira y cantareira.

Todas las integrantes se interesaron por la música tradicional desde muy temprana edad. Sin embargo, no siempre se han dedicado a ello, su vida laboral siguió un camino muy distinto al de la música. Sabela estudió los ciclos de Urgencias y Auxiliar de Enfermería. P or otro lado, su gemela Olaia se formó como peluquera. De las tres, la única que siguió el camino de la música fue Aida Tarrío, ya que compaginó sus estudios de Historia del arte con un Master en Canto Lírico . Actualmente es profesora de pandeireta de nivel avanzado y canto tradicional de O Feitizo, una asociación cultural.

Este trío de pandereteiras comenzaron a trabajar juntas en 2016, pero no fue hasta 2017 cuando saltaron a la fama. ¿Cómo? Gracias a un video viral en redes sociales en el Festival Celtic Connection, donde las artistas aparecían improvisando un tema con un único acompañamiento de percusión, una mesa . Tuvieron que pasar dos años de la creación de la banda para el lanzamiento de su primer disco, Tanxungueiras , al que le sucedió, Contrapunto .

El origen del nombre ‘Tanxugueiras’

El topónimo Tanxugueira, es un conjunto de fincas situadas en diferentes puntos de la geografía gallega y el término escogido por Olaia Maneiro, Aida Tarrío e Sabela Maneiro para llamarse artísticamente. Y eso que no tiene significado en el diccionario gallego ¿Por qué decidieron poner ese nombre? “La verdad es que no conseguiríamos poner otro nombre que no fuera el de una tierra, porque nosotras somos tierra pura. Entonces la decisión fue esta”, comentaban las artistas. En los últimos meses el vocablo comenzó a ganar popularidad, hasta tal punto de convertirse en la palabra del año 2021 en Galicia.