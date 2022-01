Ucrania, el mundo en vilo

En la tensa situación sobre Ucrania se ha abierto una pausa diplomática en espera de que Moscú de respuesta al documento en el que Estados Unidos rechaza sus principales pretensiones. Un equipo de Informe Semanal ha estado en Kiev para tomar el pulso a la situación que vive la capital ucrania ante la amenaza de un eventual ataque ruso.



Mykola Kapitonenko, profesor en el instituto de Relaciones Internacional de Ucrania considera que la actual crisis puede alargarse en el tiempo, que forma parte de una estrategia de Putin de imponer una "nueva normalidad". "No creo que Putin hable en serio cuando dice que quiere restaurar la Unión Soviética de la que ahora se cumplen 100 años", asegura.



A punto de cumplirse 8 años de la anexión de Crimea y con enfrentamiento armado aún abierto en la región de Donbás, vivir con la tensión de la amenaza rusa encima no resulta una novedad para los habitantes de Ucrania. "Llevamos 7 años informando de que todos los días de que la guerra puede empezar cualquier momento, asegura Andrii Dikhtiarenko, redactor jefe en la televisión pública. En las calles se percibe también esa situación. Algunos confían nos dicen en que "la sangre no llegue al río" y los mas mayores echan mano de la memoria de las guerras ya vividas para pedir que no haya otra. Analistas con los que hemos hablado destacan que Ucrania se prepara para dar respuesta si llega a producirse un ataque ruso. "Kiev no es Kabul", nos dice el experto militar Oleksander Demchenko, en referencia a la facilidad con la que los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán.