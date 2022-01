Obrim fil - És possible portar-se bé amb un ex?

És possible dur-se bé amb l'exparella? És recomanable continuar veient-se? I amb la família de l’altre, es pot mantenir el contacte? A l’Obrim fil en Xavier Sardà i l'Ana Boadas ho debaten convidant la Meritxell Falgueras, el David Balaguer, el Bernat Dedéu, la Lorena Vázquez, la Llúcia Ramis o l'actor Jordi Ríos i l'actriu Mònica Pérez, exparella que ara són els millors amics l'un de l'altre.

Com més complexes i més riques les relacions sentimentals, com més apassionades i més plenes, més delicades són les relacions amb els ex. Una escriptora que sap molt de relacions personals, sobre les quals ha escrit en les seves novel·les i de les quals ha parlat en conferències i mitjans de comunicació és la Llúcia Ramis. L'Ana Boadas ha anat a parlar amb ella i la Llucia li ha explicat algunes teories realment curioses i experiències sobre les seves relacions i com es porta amb els seus ex, que són realment molt poc convencionals.

05.17 min Obrim fil - Els "ex" de Llucia Ramis

La Mònica Pérez, actriu i humorista, i el Jordi Ríos, imitador i també humorista, avui són parella professional, però també van ser parella sentimental durant més d'una dècada. Van començar treballant plegats i al cap de poc es van enamorar en un creuer. Anys després, l'amor va marxar, però l'amistat va sobreviure al trencament. Avui, el Jordi Ríos diu que la Mònica és "el seu millor amic" i no es poden portar millor. Ara bé, tenen certes discrepàncies respecte al temps que van ser parella.

Un dels moments més curiosos del programa el protagonitza una mare separada, la Mònica Sala, que practica el que se'n diu "fer el niu". Després de dinou anys casada amb el seu marit, la parella es va trencar i es van separar. Per no fer patir més els fills, van decidir que la canalla es quedaria vivint en la mateixa casa i que serien els pares els qui anessin i tornessin en dies alterns per a fer-se'n càrrec. El seu testimoni resulta corprenedor per als analistes del programa, que n'alaben els avantatges per a la mainada, tot i l'esforç que suposa per als pares.

14.37 min Obrim fil - Fer "niu" amb el teu ex

Molts advocats matrimonialistes, a banda de portar la part purament burocràtica i de dret, també fan una mica de psicòlegs quan les parelles busquen consell per a separar-se als seus despatxos. L'Àngels Galiana fa més de trenta anys que porta casos de divorcis i separacions i les ha vistes de tots els colors. Al programa explica que hi ha vegades que la disputa per coses tan banals com ara els complements de bany poden convertir-se en un "casus belli", perquè no es tracta de què es queda cadascú, sinó qui guanya i qui perd en la batalla del trencament.