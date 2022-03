'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

Aquesta setmana 'Obrim fil' ens sedueix. Ha desaparegut la seducció? Com seduïm ara? Per tractar aquestes qüestions, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran amb analistes, convidats i testimonis.

Xavier Sardà entrevistarà Andrea Vilallonga, consultora en imatge i comunicació, que és experta en comunicació i imatge en positiu. Creu que la seducció va més enllà de la bellesa i ensenya a utilitzar la seducció com a eina professional.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes l'actriu i escriptora Estel Solé i els periodistes Màrius Carol, Meri Falgueras i David Balaguer.

A més, 'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis. Ana Boadas entrevistarà Joan Vives, de 83 anys, que va conèixer la seva actual parella, 30 anys més jove, en una terrassa. Creu que la seducció a la seva edat és mostrar-me tal com és i fer riure.

En el reportatge de la setmana, Ana Boadas conversarà amb el periodista i escriptor Joaquín Luna, sobre com ha canviat la manera de seduir.

Rebrem com a convidada al plató la ballarina i experta en strip art Chiqui Martí, que té una acadèmia de seducció, on ensenya a homes i dones a ser seductors, sentir-se atractius i recuperar l'autoestima, com va fer ella després de l'accident que va patir.

Xavier Sardà també entrevistarà la sexòloga i terapeuta de parelles Núria Jorba, que creu que les aplicacions estan matant la seducció perquè les cites que se'n generen acaben sent per comprovar un examen on s'avalua si l'altre compleix les nostres expectatives.

Ana Boadas parlarà amb Marta Llanos, periodista i creadora de continguts per a xarxes i Youtube, sobre les red flags, els senyals que ens permeten veure que alguna cosa no anirà bé amb una determinada persona.

Acabarem l''Obrim fil' amb el còmic i monologuista Xavi Franquesa, que utilitza l'humor com a arma de seducció. Creu que no tenim recursos per seduir.