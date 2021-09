'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous al vespre a La 1.

'Obrim fil' enceta la segona temporada amb un tema que no passa de moda: els casaments. Cal fer papers per fer oficial una relació de parella o el compromís és una altra cosa? Per què hi ha un repunt de casaments? Per tractar aquestes qüestions, Xavier Sardà comptarà amb analistes, convidats i testimonis.

Sardà també entrevistarà Àngel Llatzer i Manu Guix, que demà estrenen el musical 'Cantando bajo la lluvia' al teatre Tívoli de Barcelona, i amb qui també comentarà si han passat per l'altar.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes la model Judit Mascó, i els periodistes Xavier Pérez Esquerdo, Adam Martín i Maria Gómez.

A més, 'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis. Ana Boadas parlarà amb Lluís Zapata, que s'ha casat dues vegades: la primera amb una dona i la segona amb un home; la influencer Bonbon Reich, la 'Raki', que va compartir els preparatius i el seu casament a les xarxes social, i Pep Pastor, a qui han negat la pensió de viudetat per no estar casat, tot i tenir un fill en comú i llibre de família.

Xavier Sardà també entrevistarà Núria Viladomat, autora de 'Solteres i encantades', que defensa que a les dones no els cal casar-se, i l'advocat i orientador familiar Lluís Carreras, que assegura que les parelles casades duren més.