'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' dedica el programa d’aquest dijous a parlar de les exparelles. Planteja quin tipus de relació pot haver-hi entre els ex i amb aquest propòsit, Xavier Sardà i Ana Boadas conversaran amb analistes, convidats i diferents testimonis.

Per una banda, Xavier Sardà entrevistarà l'actriu, Mònica Pérez i l'actor i còmic, Jordi Ríos, són exparella i asseguren que, després de la seva separació, es porten molt bé.

Els col·laboradors Bernat Dedéu, Meri Falgueras, Lorena Vázquez i David Balaguer, també donaràn la seva versió del tema, així com l’escriptora Llúcia Ramis.

Ana Boadas també comptarà amb el testimoni de Víctor Peinado, entrenador personal que manté una excel·lent relació amb els seus exsogres.

D'altra banda, Xavier Sardà contactarà per videoconferència amb l'humorista, Juan Antonio Muñoz, exparella professional de 'Cruz y Raya'. Ara es porta bé, però va tenir problemes amb José Mota. També entrevistarà Àngels Galiana, advocada especialista en divorcis i mediadora entre exparelles.

Finalment, Ana Boadas ens portarà el testimoni de Mònica Salas. Ella i el seu ex practiquen el que es coneix com 'niu': els fills no canvien de casa i la parella es va alternant al pis.