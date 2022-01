Cuéntame,...

...tú que has vivido...

...el despertar...

...de un tiempo que nos cambió.

Volverás...

...a ser un niño...

...al recordar...

...las largas tardes de sol.

Háblame de lo que has encontrado...

...en tu largo caminar.

Cuéntame cómo te ha ido.

Si has conocido la felicidad.

Sentirás...

...el dulce abrazo...

...de aquellos padres...

...que dieron todo por ti.

El sabor...

...del primer beso.

Todos los sueños...

Ven a vivir, ven.

Ven a vivir, así seremos muy felices.

Ven a vivir.

No ligo ni en la fiesta de mi cumpleaños, macho.

Es que las chicas son un asco.

Maica me dijo que estaba por mí y hoy ni me ha mirado a la cara.

-Araceli dice que ya no le gusto ni con el bigote.

La culpa es sólo tuya.

Mira que invitar a esos que parecen de PREU.

Tienen más pelos que yo.

-Me dijeron que si les invitaba, nos invitarían a los suyos.

-En su cumpleaños no te vas a comer una rosca.

¿Habéis visto eso?

-Pedazo de beso. -Yo hago eso y me mete una galleta.

Mirad cómo la mira.

Parece que está hipnotizada.

-Amparito no te quita ojo.

No miréis, que viene.

-Al menos, una te hace caso.

Te la regalo.

-Hola, Carlos.

Hola.

¿Bailas? No, no se me da muy bien.

Es muy fácil.

Venga, yo te ayudo.

Que no, que no. Ven.

Vamos.

(TODOS) ¡Eh!

Cumpleaños feliz.

Cumpleaños feliz.

Te deseamos, Josete.

Cumpleaños feliz.

-¿Has pedido un deseo?

¿Cómo que no?

-Josete, campeón.

-¡Hala!

¡Una guitarra!

-¡Gracias! -De nada.

Vamos a enchufarla para que le puedas dar candela.

-¡Qué bonita! -Vamos.

-A ver.

¿Sabes tocar?

-¡Qué chulada, una guitarra eléctrica!

-Es una auténtica Fhender. Lo último en guitarras.

-Cuando tocas la guitarra, estás guapísimo.

-Sí, te hace tan interesante. -Sí.

-Eso también lo sé tocar yo.

Y yo.

Como no nos demos prisa, no la suelta.

-Con esa guitarra...

Así cualquiera.

-No te preocupes.

A mí me gustas más tú. Aunque no tengas guitarra.

Gracias.

"Josete, que nunca se había comido una rosca,...

...se convirtió en el ligón del barrio".

"Me di cuenta de que no hay nada como tocar un instrumento...

...para volverlas locas".

"Era el poder de la música".

Bad is bad.

That I feel so sad.

It's time, it's time.

That I find peace of mind, oh, oh.

What can I do?

Cause I...

I'm feeling blue.

I can't choose, it's too much to loose.

My love's too strong.

Maybe if she would come back to me.

Then I can't go wrong.

Black is black.

I want my baby back.

It's gray, it's gray.

Since she went away, oh, oh.

What can I do?

Cause I...

I'm feeling blue.

Cause I...

I'm felling blue.

Los fans siempre te ven guapo.

Puedes ser el jorobado de Notre Dame.

Pero te ven chulito, te ven chulo.

Hay mucha leyenda alrededor de esto.

Ligan más los músicos que los cantantes.

Ven en las primeras filas a las chicas.

Y les da tiempo a pasarles las notas.

No ha cambiado demasiado.

A los fans, cuando les gusta un muchacho que canta,...

...ya sabes cómo se ponen.

El otro día cogí una lupa para mirarme las manos.

Y están llenas de cicatrices de las uñas.

Los fans, indispensables.

He tenido suerte, pero porque era muy guapo.

-El histerismo se puede comparar al de los Beatles.

La gente histérica, tirándonos contra las paredes.

Pidiendo autógrafos desesperadamente.

En aquella época, yo tenía pelo y era monísimo.

Era muy delgadín.

El fenómeno fan fue básico.

Fueron el termómetro por el que un artista...

...calibraba su penetración en el público.

Y yo diría que las fans fueron básicas...

...en la carrera de Los Mustang.

Lo típico era que después de una actuación...

...se te tiraran encima y te dejaran medio desnudo.

A cualquiera le pasaba.

Tengo tu amor.

¿Para qué quiero más?

Me conformo con ser feliz.

¿Qué más puedo pedir?

Tengo tu amor.

¿Para qué quiero más?

Me conformo con ser feliz.

Con saber que tú vives para mí.

¡Que te la vas a cargar!

¡Jo, macho!

Mira, se toca así.

¿Qué tal?

-Has mejorado un montón.

-Me han apuntado a clases.

-¡Qué bien vivís los ricos!

Tengo una idea.

Bueno.

Ya estás tú con tus ideas. Vamos a hacer un grupo.

-¿Un grupo de qué? De música.

Pero si no sabes tocar.

-Yo sé tocar el bajo.

-Pero ellos no tienen ni idea.

Pues aprendemos.

-Yo toqué la batería en mi pueblo.

¿Y qué tal? Me cargué un tambor.

Casi me matan.

-¡Qué bestia eres!

-Pero mejoré y las chicas estaban detrás de mí.

Eso es lo bueno, las chicas.

-Que no tenéis ni idea. Ya tengo bastante con mi guitarra.

Claro, como tienes guitarra... ¿Y nosotros?

-Josete, por favor.

-Bueno, venga. Bien.

¿Cuándo empezamos los ensayos? Ahora.

Necesitamos otra guitarra. Mi papá tiene otra.

¿Y vosotros? -Yo tengo mi bajo.

-Le puedo pedir la batería a mi primo.

Enséñame.

"Se acabó lo de perseguir a las chicas".

"Ahora serían ellas las que estarían detrás de nosotros".

"Debíamos definir nuestro estilo".

Well, shake it up, baby now.

Twist and shout.

Come on, come on, come on baby now.

Come on and work it on out.

Well work it on out, honey.

You know you look so good.

You know you got me goin' now.

Just like I knew you would.

Well, shake it up, baby now.

Twist and shout.

Come on, come on, come on baby now.

Come on and work it on out.

Yoy know you twist, little girl.

Yoy know you twist so fine.

"Para triunfar en España,...

...deberíamos buscar algo más autóctono".

"Pero no".

"Necesitábamos otra cosa".

"Si queríamos ligar,...

...lo mejor era hacerse cantautor".

"Nada como tocar canciones con mensaje...

...para que las chicas cayeran rendidas en tus brazos".

"De todos los chicos que conocía, Toni era el que más ligaba".

Mientras hieran las distancias...

...con sus puntas afiladas.

Mientras sólo nuestros cuerpos...

...sean pasto para el tiempo.

Mientras sigan confundidas...

...nuestras áridas pupilas.

Mientras callen las palabras...

...para hacerse necesarias.

Mientras tanto,...

...amando.

Mientras tanto, amando.

A mí me interesaba que las canciones tuvieran letras...

Que tuvieran una cierta dignidad poética.

Y por otro lado,...

...que tuvieran relación con la realidad personal mía.

Expresar mis propios fantasmas, echarlos fuera.

Y por otro lado,...

...contar lo que ocurría en la realidad histórica...

...de aquellos años de forma indirecta.

La vida de los cantautores en los 60...

...era una dualidad.

Algunos eran políticos.

Luchaban por los derechos cívicos de todos.

Otros eran más poetas.

Muchos de nuestros cantantes tienen mucho que ver con poetas.

Y eso, para mí, los aparta un poco...

...de la canción protesta.

Te subías a un escenario y entre líneas...

...decías las cosas que la gente quería oír...

...de boca de otras personas, como eran los políticos.

Políticos anti franquistas.

Es una opción de vida elegir ese tipo de canción.

Hay caminos mucho más fáciles...

...para hacer música y para hacerte rico...

...que cantar ese tipo de canción.

Cuando uno tiene veintitantos años,...

...ni se lo plantea. Canta eso y ya está.

El abuelo fue picador...

...allá en la mina.

Y arrancando negro carbón...

Los obreros no habían aparecido en las canciones.

"Soy minero", de Antonio Molina, era el único precedente.

No estaban en las canciones.

La gente de la calle.

Y esa canción,...

...me lo ha dicho mucha gente, supuso un impacto para ellos.

Y para una sociedad muy rural.

Llegaban a la ciudad, tenían otros hábitos de consumo.

Otro desarrollo.

Pero seguían enganchados a la imagen...

...del abuelo.

De las cosas más elementales.

Los que empezaron a hacer esa canción...

...muy preocupada por el contenido de los textos...

...fueron los catalanes con la "Nova Cançó".

Ahí estaban Raimon, Pi de la Serra,...

...Serrat, Llach, María del Mar Bonet.

A veces, me decían que cantar en otra lengua...

...era ir en contra del dictador.

Yo decía que él iba contra nosotros...

...porque cantábamos en nuestra lengua.

Cada vez que cantabas, mandabas tus canciones a Censura.

Al Gobierno Civil de Ciudad Real, a Albacete.

Cada vez que cantabas...

Y cada uno tenía su propio librillo y autorizaba lo que quería.

Nunca eran los mismos.

No sabías si aquel día la podrías cantar o no.

A veces, cambiábamos los títulos...

...para intentar que no la reconocieran enseguida.

Todos los que cantábamos en aquella época...

...unas determinadas canciones teníamos problemas.

Eso te hacía aguzar el ingenio.

Se escribía la canción y se enviaba a Censura.

Tardaban su tiempo.

Y te devolvían las canciones que creían que se podían grabar.

Yo tengo unas cuantas canciones censuradas.

Creo que bastantes, según me han contado.

Utilizaba una técnica.

Para que me aprobaran las que me interesaban,...

...yo enviaba cinco o seis canciones más...

...que sabía que no me iban a permitir.

Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.

Que han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul...

...para que pintes de azul sus largas noches de invierno.

Y a fuerza de desventura,...

...tu alma es profunda y oscura.

Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos...

...como el recodo al camino.

Joan Manuel Serrat fue uno de los pioneros de la Nova Cançó.

Sus primeras grabaciones eran en catalán.

Consiguió que muchos supiéramos que existía la lengua catalana.

Así podíamos entender "Paraules de amor"...

Luego decidió cantar en español.

En el 71, editó "Mediterráneo".

No tiene desperdicio.

La canción "Mediterráneo" es, para mí,...

...la canción modelo de cantautores.

Soy cantor, soy embustero,...

...me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.

¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?

¡Por favor!

¡Por favor! ¿Qué son estos gritos?

-Estamos ensayando.

-¿Para qué?

Vamos a montar un grupo. ¿Un grupo?

Claro, entonces hay que ensayar mucho.

¿Qué te pasa?

-Que me pica.

¿Tenemos que ir con esto? Claro.

Los cantautores vamos de negro. -Cantad en el almacén.

El público se va a espantar.

¿Tienes discos de cantautores? Sí. ¿De cuáles?

-De todos. Los que tienen canción con mensaje.

-Pues tenemos a Serrat, Paco Ibáñez,...

...Lluis Llach, Luis Pastor.

Todos van de negro.

¿Vais a cantar vosotros?

Claro.

Dios no os ha dado buena voz.

-Cantamos fatal.

-No nos comemos ni una rosca. ¡Que sí!

Ensayando sí.

-¿Quién es ésta? -Rosa León.

Pero las chicas no pueden hacer canciones protesta.

Sí que pueden. Y ésta lo hace muy bien.

Venga, id al almacén.

-Las canciones las hace Aute. A ver.

-Y digo yo, chicos. Se me ocurre una buena idea.

Fichad a una niña que cante bien y que sea guapa.

-Pues sí. -Cantáis como gatos.

"¡Qué mejor que tener directamente a las chicas con nosotros!"

"Y si había una chica que cantaba como los ángeles,...

...ésa era Karina".

"Hola, yo soy Karina".

"Miren un sagitario de frente y de perfil".

Yo era así, una mezcla, como buena sagitario,...

...entre niña y mujer.

Según decían, ése era un poco...

...el encanto que podía tener.

Éramos rabiosamente jóvenes.

Tenía la ilusión al cien por cien.

Tener el éxito en las manos...

...y estar en la cresta de la ola con 19 años,...

...imagínate.

Los Mismos surgen en el conservatorio de Valladolid.

Era una buenísima costumbre para los aficionados a la música.

Será maravilloso...

...viajar hasta Mallorca...

...sin necesidad de tomar el barco o el avión.

Sólo caminando, en bicicleta o auto-stop.

Será maravilloso...

...viajar hasta Mallorca...

...sin necesidad de tomar el barco o el avión.

Sólo caminando, en bicicleta o auto-stop.

Había que alegrar a la gente. La gente se tenía que divertir.

Tenían que olvidar los problemas.

Era un producto con el que pretendíamos alegrar.

-No es que dijésemos que íbamos a hacer esa música.

Todo vino así.

-Surgió así.

-Y formó parte de nuestra vida.

Luego estaba María Ostiz, Mari Trini, otras personas...

...que su alma era diferente.

Mi querida España.

Esta España mía, esta España nuestra.

De tu santa siesta...

...ahora te despiertan versos de poeta.

¿Dónde están tus ojos,...

...dónde están tus manos, dónde tu cabeza?

Mi querida España.

Esta España mía, esta España nuestra.

Cecilia, a la que los amigos llamábamos Evita,...

...se llamaba Eva Sobrado,...

...era de buena familia, su padre era embajador.

Estuvo en muchos países, hablaba idiomas.

Se preocupaba por los temas sociales.

Era una mujer de pocas palabras. Le gustaba mirarse muy adentro.

Desapareció en un accidente de coche.

Pero su mensaje ha quedado después de los años.

Y sus canciones siguen estando frescas ahora mismo.

Se escuchan y se compran. Y permanece en el recuerdo.

Esta España mía, esta España nuestra.

De las alas quietas, de las vendas negras...

...sobre carne abierta.

Como cantante, era una persona que rompió moldes.

Era muy interesante.

A mí me recordaba a Serrat en chica.

Mi querida España.

Esta España mía, esta España nuestra.

En la época de las niñas prodigio,...

...hubo tres fundamentales: Marisol, Rocío Dúrcal y Ana Belén.

Ana Belén hizo una película, "Zampo y yo".

Grabó un disco. No funcionó muy bien.

Y prefirió prepararse mejor.

Trabajar en el teatro.

Y madurar hasta convertirse en una estrella.

Marisol no pudo.

Se vio manejada por una vorágine de éxito que no le permitió hacer eso.

Pero se convirtió en una estrella.

Todas queríamos ser así.

Era la niña que las madres hubiesen querido tener.

La joven que todos los chicos hubiesen querido como novia.

En fin, era fantástica. Sí, sí.

Tengo el corazón contento, el corazón contento,...

...lleno de alegría.

Tengo el corazón contento...

...desde aquel momento en que llegaste a mí.

Marisol era mágica.

Era un personaje mágico.

Recuerdo que trabajaba mucho.

Se trabajaba muy bien con Marisol.

Muy bien, muy seria.

Muy disciplinada.

Que mi vida comienza...

...cuando te conocí.

La, la, la, la, la.

Vale, es morada, pero es casi negra.

Puede valer. Tiene que ser negra.

¿Quieres ligar? Claro.

Pues ya está. Tiene que ser negra.

Y tenemos que hablar de política.

-¿Y de chicas?

De chicas también.

Ahí hay una chica.

¿Qué haces?

-Leyendo esto de Phil Trim.

-¿Quién? -El cantante de los Pop Tops.

¿A que es guapo? Es negro.

¿Y qué?

Es tan romántico...

-Canta "Mammy Blue". -Sí, me pirra esa canción.

¿Quieres ser la cantante de nuestro grupo?

¿De qué vais vestidos?

De cantautores. Vamos a hacer canciones protesta.

¿En español? Claro.

Pues no me interesa.

-¿Quieres que cantemos en inglés? -O en francés. Yo sé.

Si cantamos en francés, no se entiende el mensaje.

¿Qué mensaje? El de las canciones.

-Música que haga pensar.

-Ya.

Pero lo que se estila ahora es cantar en otro idioma.

Tú eres una reaccionaria.

¿A que te meto una torta?

Es verdad.

Nosotros pensando en cambiar el mundo y tú, que si la moda...

Parecéis unos pijosos. Todo de negro.

-¿No les gustaba a las chicas?

-Ya lo sabía yo.

¿Seguro que no te gustamos así?

-Ni así ni de ninguna manera. -¿Y yo, ni un poquito?

-Cuando crezcas, a lo mejor. Sois tan inmaduros...

Pues tú te lo pierdes.

Encontraremos a otra.

¿Adónde vas?

-A mi casa.

A quitarme esto.

¿Por qué?

Estoy harto de llevar esta mierda.

Cantar en español no se lleva.

"Empezaba a no tenerlas todas conmigo".

"Todo lo que venía de fuera siempre era mejor".

"Los coches, alemanes. La ropa, francesa".

"Y los relojes, suizos".

"¿Por qué no iba a pasar lo mismo con la música?

"Que se lo pregunten a Inés".

"Se enamoró perdidamente de un hippy que le cantaba en inglés".

Canta en inglés

La gente que nos oía...

...creía que todo lo que viene de fuera es mejor.

Lo que pasa es que nos adelantamos un año.

En el franquismo, las canciones...

...llegaban con un año de retraso.

Empezamos a actuar en Alemania.

Y tuvimos la oportunidad de tener canciones en nuestro registro...

...que llegaban aquí, al oyente, un año más tarde.

En los años 60, no había absolutamente nada.

No había escuelas donde aprender a tocar la guitarra.

No había "Operación Triunfo".

No había absolutamente nada.

Esntonces, tenías que espabilarte.

Veías a uno tocar un acorde y rápidamente lo aprendías.

Canciones de Elvis, de Paul Anka.

Todo el mundo sigue recordando esas canciones.

He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso.

Help, ayúdame.

En tu amistad he puesto toda mi fe.

Help, ayúdame.

Y tiéndeme la mano de un hermano.

Help, ayúdame.

En tu amistad he puesto toda mi fe.

Help, ayúdame.

Y tiéndeme la mano de un hermano.

Nuestro grupo eran los Beatles.

Éramos Beatlemaníacos.

Quizá fue el grupo que estéticamente, musicalmente...

...e incluso ideológicamente quien más admirábamos.

La música anglosajona era la referencia que teníamos.

Los Mustang fuimos adaptadores de canciones en castellano...

...de los éxitos internacionales.

La gente esperaba que saliera un éxito internacional...

...porque sabían que Los Mustang...

...ofrecerían en España la versión.

Llegamos a hacer versiones de éxitos internacionales...

...vendiendo muchas más copias aquí que los originales.

Quien más me influyó a mí fue Elvis Presley, sobre todo.

Gente como Chuck Berry, Fats Domino.

Los pioneros, los que empezaron a hacer rock and roll.

Y éramos fieles seguidores.

Éramos devotos de ellos.

Si se peinaban de una forma, nos peinábamos igual.

Intentábamos parecer lo menos español posible.

Ser español no molaba mucho.

Si tenían un éxito aquí, intentaban tenerlo en el extranjero.

Nunca pasó.

Sólo en dos o tres ocasiones.

Una, con el "Aleluya" de Luis Eduardo Aute.

Cantautor, poeta, pintor. Un artista en sí.

Con el "Eres tú", de Mocedades.

Y con el "Himno a la alegría", de Miguel Ríos.

Ocupó uno de los tres primeros puestos en Estados Unidos.

Si es que no encuentras...

...la alegría en esta tierra,...

...búscala, hermano,...

...más allá de las estrellas.

Ven, canta, sueña cantando.

Vive soñando el nuevo sol.

En que los hombres...

...volverán a ser hermanos.

El "Himno a la alegría" fue una lotería.

De esas cosas que te pasan una vez en la vida.

De pronto, viene un tipo como Waldo de los Ríos...

...y te dice:

"Estamos haciendo un experimento con música clásica".

Yo no conocía a Beethoven.

Yo era muy radical, era muy joven.

Para ser rockero, había que ser muy radical.

No me gustaba el flamenco, no me gustaba la copla.

¿Cantar yo?

Si yo no sé cantar.

Eres la que mejor canta del barrio.

Es que me da mucha vergüenza.

En la parroquia sólo se te oye a ti.

¿En serio? -Da gusto oírte.

-Mejor que Marisol. -¡Anda!

¿Habéis escrito ya una canción?

Aún no.

A mí me gustaría cantar. Eva María se fue...

...buscando el sol en la playa.

Con su maleta de piel y su bikini de rayas.

Me gusta.

Los chicos con las chicas tienen que estar.

Las chicas con los chicos han de vivir.

Ésa también.

Queremos cantar en extranjero.

¿Y eso por qué?

-Porque es la moda.

-A mí me gusta la música española. Es mejor la extranjera.

Yo sólo sé cantar en español.

Si queréis cantar en extranjero... (TODOS) ¡No te vayas!

Sólo Karina sabe idiomas.

Pedídselo a ella.

Nos ha dicho que no.

Pero ¿qué haces?

¡Eres tonto de remate!

Ella se marchó...

...y sólo me dejó recuerdos de su ausencia.

Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.

Paso las noches así, pensando en Eva María.

Cuando no puedo dormir, miro su fotografía.

¡Qué bonita está, bañándose en el mar,...

...tostándose en la arena!

Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor.

¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer?

¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?

Con "Cuéntame", es una de nuestras canciones más populares.

Yo creo que fue quizá demasiado...

Llegó un momento en que era un machaque.

Se oía a todas horas, era una cosa terrible.

Sigue siendo muy popular.

Era lo bonito, era todo muy improvisado.

Era todo muy de verdad, muy sincero.

Hacías una canción que te gustaba y resultaba que era éxito.

No había esos departamentos de marketing ni esos creativos...

...que dicen: "Esta canción debe ser así para que sea un éxito".

La canción del verano empezó a principios de los 60.

La canción del verano era una canción pegadiza.

Pegadiza, de usar y tirar.

Para los meses de verano.

La característica de una canción del verano es que tenga ritmo.

Hay que pensar un poquito...

...en la gente que está de vacaciones.

Todo el año están trabajando.

Cambian la indumentaria.

Y quieren moverse.

Se les puede ayudar.

Lo más característico...

...es añadir un baile a mis canciones.

Toca la balalaika...

...como tú la aprendiste a tocar.

Y al bajar los remeros del Volga...

...para al fin poder todos juntos bailar.

¡Kasachov!

¡Kasachov!

Fue mi primer éxito a nivel nacional.

Y, sobre todo, internacional.

He podido conocer un montón de países en Sudamérica.

Lo cantaba en castellano, en español.

Monté este baile.

Al final, yo mismo...

...me sorprendí al ver que la gente...

...se aplicaba para coger los pasos y para pasarlo bien.

Todo está aquí.

Cuando se escribe una canción, se piensa en todo.

Tengo seis bailarinas que me acompañan siempre.

Fue muy criticado.

Hoy, ves a cualquier cantante y buscas el ballet.

No estaba equivocado.

La canción del verano es una imitación...

...de un concurso italiano llamado "Una canzone per l'estate".

Hacían un concurso antes del verano.

Buscaban una canción.

Elegían una y luego nunca acertaban.

En España, se hizo con mucho talento.

Se elegía al acabar el verano.

Las primeras fueron rumbas.

"María Isabel", de Los Payos.

Luego estuvo la pugna entre Fórmula V y Diablos.

"Eva María" y "Un rayo de sol".

Mandaron durante cinco o seis años.

Un rayo de sol, oh, oh, oh.

Me trajo tu amor, oh, oh, oh.

Un rayo de sol, oh, oh, oh.

A mi corazón, oh, oh, oh.

Diablos tuvieron un gran éxito, "Un rayo de sol".

Fue una canción...

Para ellos, ha sido la canción emblemática y definitiva.

Fórmula V empezamos antes. "Cuéntame" salió antes.

Luego tuvimos el "Eva María".

No hubo competencia. Éramos y seguimos siendo amigos.

Ser quien construya mi alegría y felicidad.

Sha, la, la, la, la, oh, oh, oh.

Sha, la, la, la, la, oh, oh, oh.

Sha, la, la, la, la, oh, oh, oh.

Sha, la, la, la, la, oh, oh, oh.

La, la, la, la, la, la, la, la.

La, la, la, la, la, la, la, la.

¿Has cantado en un grupo? No, sólo dos veces en el cole.

Muy bien.

Yo creo que nos sirve.

-No sabe cantar.

Yo creo que sí va a saber.

Si no fueses tan bocazas, Maica estaría aquí.

Me da igual. Maica no canta tan bien.

Dice que no me quiere ver hasta que no deje de ser tu amigo.

Es una fascista.

Pero está muy buena.

Hola, Luis. Hola.

-¡Qué grande es el almacén de tu papá!

-Me lo deja con una condición: que no toquemos nada.

¿Qué es eso? -La batería.

-¿No tenía una tu primo?

-Dice que ensaye con ésta.

¿Qué pone? El nombre del grupo.

Los Luises.

¿Cómo se va a llamar Los Luises?

Todos se llaman los algo.

Pues será Los Carlos, porque la idea fue mía.

-¡Qué cara! ¿Por qué no se llama Josete y Los Genaros?

-¡Vaya birria de nombre! -¡Birria tú!

A ti ni siquiera se te ve.

Bueno. ¿Qué haces?

Si tú me dices ven, lo dejo todo.

-¿Quieres bailar?

No, quiero que quites eso y ensayemos.

Me emociona tanto esta canción.

Tócala para mí.

-¿Qué canción es ésa?

-Un bolero.

Esto es lo que escucha mi abuela con su amiga.

Es lo mejor para bailar.

Los boleros y los pasodobles.

Si tú me dices ven, si tú me dices ven.

"Boleros, pasodobles".

"Con eso no me iba a comer una rosca".

"Ahora los he vuelto a escuchar".

"Entonces me parecía música de viejos".

"¡Qué futuro me esperaba!"

La primera canción que grabé con Los Panchos fue "Si tú me dices ven".

Se ha quedado como mi canción bandera.

Como mi canción éxito.

Yo digo que el éxito es de todos ustedes.

Ustedes la hicieron éxito, todos los enamorados.

Si tú me dices ven, lo dejo todo.

Si tú me dices ven, será todo para ti.

Mis momentos más ocultos...

...también te los daré.

Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.

Si tú me dices ven, todo cambiará.

Si tú me dices ven, habrá felicidad.

Si tú me dices ven, si tú me dices ven.

Me siento muy satisfecho.

Me siento culpable también de la superpoblación mundial.

Nos han culpado de eso.

Algo de cierto hay en ello.

De eso tratamos.

De unir los corazones, como decía anteriormente.

De hacerlos bailar.

De hacerlos recordar que el amor es lo más importante en la vida.

Si tú me dices ven, todo cambiará.

Si tú me dices ven, habrá felicidad.

Si tú me dices ven, si tú me dices ven.

No detengas el momento...

...con las indecisiones.

Para unir alma con alma, corazón con corazón.

Reír contigo ante cualquier dolor.

Llorar contigo, llorar contigo...

...será mi salvación.

La época que encarnan los Alcántara, tan entrañables,...

...se escuchaba de todo.

Yo era muy avanzado.

Yo escuchaba música francesa e italiana.

Lo que se escuchaba en mi casa...

...era Luis Mariano, Joaquín Prieto.

Con "La novia". Era un chileno.

Concha Piquer, por supuesto.

Hubo un momento en que por lo mal tratada que ha estado la copla...

...de alguna manera desapareció de la radio.

Se ha vuelto a retomar ahora, afortunadamente.

Porque creo que...

...ahí están muchas de las raíces de nuestra música.

En la copla.

¿Qué más cosas oía la gente?

-Había de todo.

Yo puedo detectar cuando se quedó mi madre...

...sin canciones.

Se quedó en Concha Piquer y de ahí ya no se movió.

Lo siguiente podía oírlo, pero no era capaz de cantarlo.

No le importaba la problemática que contaba.

Yo creo que esa generación se hizo ahí un corte importante.

Con un beso te dan su corazón.

La española, cuando besa,...

...es que besa de verdad.

Y a ninguna le interesa...

...besar por frivolidad.

La española, cuando besa,...

...es que besa de verdad.

¿No cantaba muy bien? -No la aguanto.

-Macho, dile que se calle.

Amparito. -¿Qué pasa?

¿Puedes hacer lo mismo sin desafinar tanto?

Lo hago lo mejor que puedo. -¿Sí?

-¿A que te parto las gafas? -Si cantas, sí.

-Carlos, se están metiendo conmigo.

Vamos a poner el disco y vas a hacer que cantas.

¿Cómo? Mira.

Esto siempre lo hacen en la televisión y nunca se nota.

-¿Cómo van a hacer eso?

Lo vi en "Galas de sábado". Se llama playback.

Se pone el disco y se mueven los labios.

La española, cuando besa,...

...es que besa de verdad.

¿Qué le pasa a ésta?

Vamos, anda.

Déjala, macho, si no quiere. -Canto yo, que canto mejor.

-El que mejor canta soy yo.

Necesitamos una chica.

¡Amparito, vuelve!

-No pienso hacer el play no sé qué. Playback.

Si no te gusta cómo canto, me voy.

Y no me sigáis. -Te has quedado sin novia.

"Era el adiós de Los Genaros. Sólo un milagro podía salvarnos".

-¡Vosotros!

-¿No estaban peleadas?

Cuando están juntas, es que es malo.

-¿Seguís teniendo el grupo?

-Sí. No.

-A lo mejor, depende. No.

-¿Estáis tontos, tenéis un grupo?

La cantante nos ha dejado plantado.

-Podemos pedirle que vuelva.

-Y que cante con nosotras.

-¿Con vosotras? -Con las dos.

-Con una condición. -Elegimos las canciones.

-Está bien. -¿Qué decís?

Hecho.

"Iban a elegir las canciones, cambiarían nuestro estilo".

"Y seguramente rebautizarían el grupo".

"Pero las dos chicas más guapas iban a cantar con nosotros".

"Un nuevo grupo había nacido".

Veo en directo el fútbol, los toros.

El rugby, el boxeo llaman mi atención.

Sigo en la pantalla todos los deportes.

Y yo por el tenis tengo gran pasión.

Nos ha convencido.

Triunfó Marisol.

Que siga el programa aquí, en el plató.

La importancia de salir en un programa con tanta audiencia...

...es fácilmente imaginable.

Al día siguiente, todo el mundo hablaba de eso.

Eso se traducía en galas, en ventas de discos, en dinero.

Taníamos un canal.

En blanco y negro.

Salías tú.

No había zapping, no había mandos a distancia.

Todo el mundo te tenía que ver por narices.

Yo siempre he tratado de salir en la televisión...

...una vez al año nada más.

Porque la televisión te favorece muchísimo.

Pero si estás todo el día en televisión,...

...cansas y aburres a las ovejas.

Hice dos o tres programas de esos fortísimos.

"Sábado noche"...

En ese momento, fue muy fácil.

Un poco más adelante, se complicó todo.

Y dejé de aparecer en televisión.

Muchos años.

Los primeros años fueron estupendo.

"El puesto de la música española está justificado".

"No podemos competir con Inglaterra o EE.UU".

"Hay poca profesionalidad, aunque cada vez vamos mejor".

Yo venía de la radio, venía de Londres.

Venía con un aspecto estético...

...un poco chocante para la época.

Unos bigotes enormes, botas.

Pañuelos, etcétera.

Lo que se llevaba en Inglaterra. Y llamó la atención.

Así aparecí en televisión el año 68 en "Último grito".

Era lo que pretendían los realizadores del programa.

Dar una imagen rompedora.

Tanto, que llegaba a molestar a los estamentos oficiales.

En épocas señaladas, como Navidad o vacaciones,...

...retiraban el programa para evitar...

...que los políticos lo vieran y lo quitaran.

Hoy, en "Último grito", veremos...

Aquella época fue maravillosa en ese sentido.

Salías en la tele y al día siguiente te conocía todo el mundo.

Te paraban por la calle.

Me acuerdo de haber hecho programas...

...y tener...

Si la portera no me saludaba, al día siguiente me saludaba.

Era don Miguel.

Con la orquesta de Rafael Ibarbia y con nuestra sintonía, un saludo.

(AMBOS) ¡Hasta siempre!

"Noches de sábado" era un programa muy elegante.

Pero muy conservador.

Con un concepto de realización muy sobrio, muy conservador.

Presentado por dos personas...

...que estaban en aquel momento muy de moda, eran muy amadas.

Laura Valenzuela, joven, guapa.

Y Joaquín Prat.

También joven, alto, guapo, elegante.

Aquí están Laura y Joaquín.

"Galas del sábado" es así.

La televisión musical era estática. Destacaba "Escala en Hi-fi".

Ha comenzado un programa...

...que ha nacido par usted.

Con su la, la, la, la, la.

Pensando en usted.

Venimos con la ilusión de que pasen unos minutos agradables.

Si lo conseguimos, seremos ¡muy dichosos!

Y les daremos las gracias con esta canción.

Con su la, la, la, la, la.

Para que tengan felicidad.

Yo recuerdo programas en blanco y negro.

Te ponían con una tiza una marca en el suelo.

Y te decían: "No se mueva de aquí porque no le dará la luz".

El ensayo, fenomenal.

Pero cuando había que actuar con el público,...

...me olvidaba de todo y salía de la pantalla.

La persona que hizo ese gran cambio fue Valerio Lazarov.

Lo contrataron después de verle en un festival.

Éste es el plano detalle, el plano cortísimo.

Y éste es el primer plano.

Éste, el plano medio.

Éste es el plano general.

Éste es el gran plano general.

Y éste es el zoom.

Algo que marea igual o más que la montaña rusa.

A Lazarov le dieron una cámara con un zoom.

Se convirtió en el rey del zoom.

La gente decía: "Nos va a dejar ciegos".

Aquel videoclip era divertidísimo.

Para "En un mundo nuevo", la canción de Eurovisión.

Fue de los primeros videoclips que se hicieron en España.

Era hacer auto-stop buscando el mundo nuevo.

A ver si alguien me llevaba a ese mundo nuevo.

La canción de Karina...

Se me ocurrió...

...como argumento de la canción...

...que ella hace auto-stop a todos los medios de locomoción.

Quería viajar a un mundo nuevo.

Y entonces...

Por supuesto, hacía auto-stop a un coche.

Después, a un avión, a un barco.

Al fin del camino podrás encontrar...

...el bien que esperaste sentir.

Olvida el pasado, pues no volverá.

Conserva el amor que hay en ti.

Al fin del camino habrá un despertar.

De nuevo, volver a vivir.

Si en todo momento en tu caminar...

...la vida has llenado de amor y verdad.

Al fin del camino...

...en ti llevarás la fe y la ilusión de vivir.

Tus sueños de siempre serán realidad...

...en un mundo nuevo y feliz.

Al fin del camino...

...en ti llevarás la fe y la ilusión de vivir.

Tus sueños de siempre se harán realidad...

...en un mundo nuevo y feliz.

Finalmente, hacía auto-stop a un helicóptero.

El helicóptero sí paraba.

Cogía a Karina.

Volaban por encima de Madrid y de otras ciudades.

Tus sueños de siempre se harán realidad...

...si llenas tu vida de amor y paz.

Si llenas tu vida de amor y paz.

En un mundo nuevo y feliz.

Toca la guitarra como sabes.

Y tú, a cantar bien.

Vosotros dos, la batería y los coros.

Tú, a cantar como sabes.

Y tú, el bajo.

Bien, ¿eh?

Ya veréis, nos va a quedar genial.

Shake it out, baby now.

Twist and shout.

Come on, come on, come on, baby now.

Come on and work it on out.

Work it on out, honey.

You know you look so good.

You know you got me goin' now.

Just like I knew you would.

Había mucha vida musical, muchos grupos.

Y muchas compañías que apostaban por los nuevos valores.

Unos funcionaban y otros no.

Fórmula surge como muchos grupos, en el instituto.

A veces, nos fumábamos las clases y nos íbamos a ensayar.

Nosotros ensayábamos en un local...

...que era como un garaje abandonado.

Nosotros tuvimos la suerte desde el principio...

...de tener un local de ensayo propio.

Eso hacía que la cuestión musical fuera mucho mejor.

Los años 60 fue la década de los grupos.

Y los 70, de los solistas.

Muchos cantantes se desgajaron de los grupos.

Y siguieron en solitario.

Los que nos quedamos solistas de los grupos...

...nos convertimos en solistas.

Camilo Sesto llegó con Los Botines.

Amor, si tu dolor fuera mío...

...y el mío, tuyo,...

...qué bonito sería...

...amor, amar.

Cuando se convierten en artistas de verdad...

...y necesitan orquestas, les sobran los músicos.

Camilo Sesto estaba en Los Botines.

Mike Kennedy estaba con Los Bravos.

Juan Pardo y Junior cantaban con los Pekenikes.

Hacen Brincos y luego cantan solos.

Nino Bravo, al que nadie le recuerda con grupo,...

...estuvo con Los Hispánicos.

Libre,...

...como el sol cuando amanece, yo soy libre...

...como el mar.

Libre,...

...como el ave que escapó de su prisión...

...y puede al fin volar.

Libre,...

...como el viento...

...que recoge mi lamento y mi pesar.

Camino sin cesar...

...detrás de la verdad.

Y sabré lo que es al fin la libertad.

Soy Nino Bravo.

De Valencia.

Y peso...

¡Huy, huy, huy!

Los lunes devoro los periódicos para conocer el resultado del Valencia.

Es mi equipo.

Y luego, a mediados de semana,...

...me vuelvo muy romántico.

Nino Bravo ahora tendría 61.

60 ó 61 años.

Seguiría cantando igual de bien, imagino yo.

Con mayor o menor éxito.

La pena es que desapareció en la carretera.

Era un chaval estupendo.

Muy cariñoso, muy afectuoso, muy tímido.

Hasta la enfermedad casi.

Y un grandísimo cantante.

Ha dejado un montón de registros grabados extraordinarios.

Nino Bravo,...

...una voz extraordinaria.

Era el representante de la cálida voz del Levante.

Yo a Raphael lo pondría por delante de todos.

Raphael fue el que abrió camino...

...en muchos sentidos.

Es el que ha dignificado la profesión de cantante en España.

Yo soy aquel...

...que por quererte, ya no vive.

El que te espera.

El que te sueña.

Aquél que reza cada noche por tu amor.

Y estoy aquí, aquí...

...para quererte.

Estoy aquí, aquí...

...para adorarte.

Yo estoy aquí, aquí...

...para decirte...

...que como yo...

...nadie te amó.

¿La música qué es para mí?

Es mi vida.

Es mi forma de expresión.

Mi forma de vivir.

La música es lo que me llena el alma.

Lo que me llena...

Todo.

Sin la música, difícilmente podría vivir.

Más arriba.

Ahí, perfecto.

Vamos a la iglesia a poner otro.

¿Creéis que vendrá mucha gente? Seguro.

-Deberíamos haber ensayado mucho más.

¿Quieres que te besen las chicas? Claro.

Pues tenemos que dar el concierto.

Vamos. -Vamos a la iglesia.

-¿Qué tenéis ahí?

Carteles. Vamos a hacer un concierto en el sótano del Desi.

-Son cinco duros.

-¿Para veros a vosotros? Ni loco.

-No tocáis ni las castañuelas.

Josete toca la guitarra mucho mejor que Paco de Lucía.

-Tanto como eso...

-Maica dice que puedo ir gratis.

Sí, las chicas van gratis.

-¿Está en el grupo? Y Karina.

Quiero una entrada. -Y yo.

Venga, de uno en uno. A ver.

Toma, cinco duros.

-¿Me fías?

La pagas luego en taquilla.

"El éxito estaba asegurado".

"De ahí a Eurovisión, no había más que un paso".

Adiós. -Hasta luego.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

La, la, la, la, la, la, la.

La.

La.

La.

El festival de Eurovisión era un acontecimiento muy importante...

...para las televisiones públicas de Europa.

El triunfo de Massiel en Eurovisión fue...

Fue un hito.

Teniendo en cuenta que, previamente,...

...hubo sus más y sus menos con el tema de Serrat.

Era quien iba a haber ido.

En aquella época, se utilizó políticamente.

El éxito de Massiel en 1968...

...era el refrendo de que sabíamos hacer música.

En el 69,...

...se produjo un acontecimiento...

...bastante curioso.

El festival de Eurovisión tuvo cuatro ganadores.

Entre ellos, Salomé.

Desde que llegaste, ya no vivo llorando.

Vivo cantando.

Vivo soñando.

Sólo quiero que me digas qué está pasando.

Que estoy temblando de estar junto a ti.

Que estoy temblando de estar...

...junto a ti.

Eurovisión era, al menos por la parte española,...

...un festival de cantantes.

De cantantes solistas.

A excepción de Mocedades.

Aunque tampoco Mocedades eran un grupo al uso.

El primer grupo, no sólo en España.

Mocedades fue el primer grupo que participó en Eurovisión.

-A mí me llamó Roberto Uranga.

Me dijo que íbamos a Eurovisión.

Me alegré, pero no di saltos.

No pensábamos que nos íbamos a dedicar a la música eternamente.

-Fue la primera.

Pero con mucho, además.

Eres tú...

...como el agua de mi fuente.

Eres tú...

...el fuego de mi hogar.

Algo así eres tú.

Algo así como el fuego de mi hoguera.

Algo así eres tú.

Mi vida, algo así eres tú.

Son cinco duros.

¿Eres del grupo?

Soy el líder. Luego te firmo un autógrafo.

Gracias. Las chicas, gratis.

¡Eh!

-Traigo a mi prima y sus amigas. Pero tú no eres una chica.

(TODOS) ¡Que empiece ya, que el público se va!

¡Que empiece ya!

Carlos, vamos a empezar ya. Josete no ha venido.

-Vete a buscarle. Ya han ido.

Por ahí están. -Pues vienen solos.

-Le hemos buscado por todas partes y no está.

-¿Y en el camión?

-Y en el bar y en la iglesia. Pero nada.

Se ha rilado.

-¿Cómo que se ha rilado?

"Se veía venir".

"Con tal de no dar la cara,...

...Josete estaría escondido muerto de miedo".

"Pero el espectáculo siempre tiene que continuar".

"Si no queríamos defraudar a las fans, teníamos que empezar".

¿Sin Josete?

Hay mucha gente. -Estoy asustada.

-Y yo. -Me tiemblan las piernas.

-Y a mí. Estoy cagado, macho.

Lo mejor es suspender el concierto.

-Sí. -De eso nada.

¿Os vais a rajar ahora?

¿Después de todas las horas de ensayo?

-Dos días, pero bueno. -Me da igual.

Hay mucha gente. ¿Queréis defraudarles?

No es eso, pero...

Un artista siempre tiene que cumplir.

Amparito tiene razón. Demostremos lo que sabemos hacer.

-¿Y si quedamos en ridículo? Pues...

Al menos, lo habremos intentado.

-¡Mira, Josete! -¡Josete!

-¡Macho!

¡Ya era hora!

¡Venga, el concierto!

(TODOS) ¡Bien!

Tú eres lo más lindo de mi vida.

Aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga.

Si tú no estás, yo no tengo alegría.

Yo te extraño de noche, yo te extraño de día.

Yo quisiera que sepas...

...que nunca quise así.

Que mi vida comienza...

...cuando te conocí.

Tú eres como el sol de la mañana...

...que entra por mi ventana, que entra por mi ventana.

Tú eres de mi vida la alegría.

Eres sueño en la noche, eres luz de mis días.

Tengo el corazón contento, el corazón contento.

Lleno de alegría.

Tengo el corazón contento...

...desde aquel momento en que llegaste a mí.

Y doy gracias a la vida.

Y le pido a Dios que no me faltes nunca.

Yo quisiera que sepas...

...que nunca quise así.

Que mi vida comienza...

...cuando te conocí.

Tú eres como el sol de la mañana...

...que entra por mi ventana, que entra por mi ventana.

Tú eres de mi vida la alegría.

Eres sueño en la noche, eres luz de mis días.

Tengo el corazón contento, el corazón contento.

Lleno de alegría.

Tengo el corazón contento...

...desde el momento en que llegaste a mí.

Y doy gracias a la vida.

Y le pido a Dios que no me faltes nunca.

Yo quisiera que sepas...

...que nunca quise así.

Que mi vida comienza...

...cuando te conocí.

Tú eres como el sol de la mañana...

...que entra por mi ventana, que entra por mi ventana.

La, la, la, la, la.

La, la, la, la.

La, la, la, la.

La, la, la, la, la.

La, la, la, la, la, la, la.

La, la, la, la, la, la, la.

No nos hemos comido ni una rosca.

A mí me ha gustado el concierto.

Y a mí.

Pero ni nos han dado besos ni nos han pedido autógrafos.

-A Maica y a Karina sí.

-Se están poniendo las botas.

Traidoras.

-Yo ligaba más antes de formar el grupo.

Yo no pienso tocar nunca más.

-¿Quedamos mañana para ensayar?

-No puedo.

-Ni yo. -Yo tampoco.

-Pasado.

Ni mañana ni nunca. Hemos deshecho el grupo.

Como queráis. Adiós.

Amparito. ¿Sí?

¿Vamos a dar una vuelta tú y yo?

¿Ahora? Claro.

He quedado con Lucas.

¿Qué Lucas?

Ése de ahí.

Tiene un grupo.

Le gusta cómo me muevo.

Adiós.

-Se le ha subido la fama a la cabeza. -Es una traidora, como todas.

"Aquella noche me prometí no volver a coger una guitarra en la vida".

"A pesar de todo, comprendí que el valor de la música...

...era el de inundar de sonidos mis recuerdos, buenos y malos".

"Esas canciones forjaron la cadencia de esa España que cambiaba".

"Todos las recordamos con temor, ternura y humor".

"Es la auténtica banda sonora de nuestras vidas".

Cuéntame...

...cómo te ha ido...

...en tu viajar...

...por ese mundo de amor.

Volverás,...

...dije aquel día.

Nada tenía.

Y tú te fuiste de mí.

Háblame de lo que has encontrado...

...en tu largo caminar.

Cuéntame cómo te ha ido...

...si has conocido la felicidad.

Cuéntame cómo te ha ido...

...si has conocido la felicidad.

¿Cómo estás...

...sin un amigo?

¿Te has convencido que yo tenía razón?

Es igual.

Vente conmigo.

Aún sigue vivo...

...tu amor en mi corazón.

Háblame de lo que has encontrado...

...en tu largo caminar.

Cuéntame cómo te ha ido.

No has conocido la felicidad.

Cuéntame cómo te ha ido.