RTVE Play no se ha cortado ni un pelo en estrenar una de las series más adictivas de la BBC. La primera temporada es un maremoto de personajes excelentemente construidos, tramas perfectamente hiladas y protagonistas indescriptibles.

Pocas veces se ven mujeres llevando las riendas de una ficción sin acabar cayendo en estereotipos, cánones, arquetipos, sexismos y un sinfín de adjetivos que no representan la realidad. Por no hablar de lo que ocurre cuando estos personajes tienen un pasado que se entrecruza con su presente personal y profesional. Unas historias donde el matrimonio es ese invitado forzoso que se acaba quedando como inquilino sin pagar alquiler. Y si no, que se lo digan a la segunda temporada, disponible en nuestra plataforma.

Dios los cría y ellos se juntan O por lo menos, eso dice el refrán popular, porque hay que saber con quién nos juntamos y, sobre todo, con quién nos casamos. La reflexión es muy clara en The Split, ya no solo porque tres de las cuatro protagonistas son abogadas expertas en divorcios y su trabajo es ver cómo se separan las parejas, sino porque sus propias vidas no es que sean dignas de ejemplo. Vamos por pasos. 00.16 min El reputado drama judicial escrito por Aby Morgan llega acompañado de unos personajes femeninos muy potentes.

Hannah Defoe - o Stern - según como se mire Tenemos aquí la reina de esta serie. Se casó hace 20 años con Nathan, el padre de sus tres hijos, pero… ¿podría haberse enfundado en ese vestido blanco por culpa de la madre? Vemos que su corazón no está centrado en la familia que ha creado, sino que su amor del pasado es también el del presente y, quizá, el del futuro. ¿Logrará Hannah aclarar sus sentimientos con ella misma y con su triángulo amoroso? Lo que no cabe duda es que esta protagonista tan peculiar no pierde la empatía y la sororidad con las mujeres a las que defiende. Quiere lo justo para ellas, y veremos si en esta segunda temporada logrará lo justo para sí misma. Fotograma de Hannah Defoe BBC

Nina Defoe, la hermana mediana Representa a otra abogada prestigiosa con algunos problemillas de fondo que iremos conociendo en esta segunda entrega. Es un personaje que evoluciona a un ritmo menor que otros, sirve de pilar, pero también tiene lo suyo. Con ella exploramos la soltería y el vivir rodeada de algunos traumas del pasado. Es alocada, formal y, aparentemente, no busca su estabilidad en una pareja, sino que su trama va mucho más allá de eso. ¿Qué ocurrirá con ciertas adicciones que tiene? Fotograma Nina Defoe BBC

Rose Defoe, la hermana pequeña Es la única del rebaño que no trabaja como abogada, sino que se dedica a cuidar niños. Con un sueldo bajo y perdida en la vida, vemos cómo en la primera temporada tiene serias duda sobre su matrimonio. ¿Se acaba casando por complacer, inconscientemente, a su novio? Algunos comentarios nos llevan a pensar que sí, del mismo modo que no quería ser madre y ahora busca un embarazo. ¿Necesita darle sentido a su vida formando una familia?, ¿cometerá los mismos errores que su hermana Hannah? Fotograma Rose Defoe BBC

Ruth Defoe, la matriarca La madre y abogada de renombre. Es impredecible y hermética, pocas veces sabemos cómo va actuar, pero sí que sirve como encarnación de lo que pudo ser y no fue. Se vio obligada a separarse de su marido tras descubrir su aventura con la canguro y, aunque quiere demostrar que esto no le importa, parece ser que sí. Este personaje sirve para trazar la línea de lo que le ocurre al resto: maridos que son infieles, matrimonios rotos e imposiciones sociales que amargan vidas. Fotograma Ruth Defoe BBC