"Soy Omar Montes y estoy vacunado. Estoy muy concienciado con el uso de las vacunas como parte de la solución de la pandemia". Así se ha defendido Omar Montes ante la noticia de que su nombre aparece en la lista de clientes de una red que falsificaba pasaportes COVID y pruebas PCR en toda la Unión Europea. El cantante sería una de las 1.600 personas inscritas de manera fraudulenta en el Registro Nacional de Vacunación por una organización que ha sido desmantelada en una operación con siete detenidos en Madrid y Barcelona.

"No puedo controlar todo lo que se pueda decir de mí, pero sí puedo demostrar cuando sea necesario todas estas falsedades", ha argumentado el popular artista en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La consejería de Sanidad ofrece colaboración

En la rueda de prensa para actualizar la situación epidemiológica y asistencial de la región, al adirectora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha explicado que la Policía Nacional se puso en contacto con la Dirección General para explicarles la investigación y, desde el primer momento, ha colaborado con el proceso, aunque ha declinado aportar información por considerar que lo "prudente" es respetar los plazos del proceso judicial. No obstante, ha destacado que "no es un número llamativo" de pasaportes covid, pero "es importante como Consejería comprobar y respetar el procedimiento del registro y de la emisión de LOS certificados covid", por lo que ha ofrecido la "total y absoluta colaboración" de la Consejería, ya que su objetivo es que la población esté protegida y no se produzca ningún tipo de movimiento fraudulento. El periodista Carlos Quílez ha apuntado en Mejor Contigo que la gravedad de la actividad delictiva reside no solo en la emisión de certificados falsos, sino en la intromisión en los sistemas informáticos de la sanidad pública para extraer archivos e introducir informaciones alteradas.