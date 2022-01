Regina King está llena de dolor. Ha perdido a su único hijo, Ian Alexander Jr. Fue fruto de su relación con su exmarido, el productor discográfico Ian Alexander. Según ha confirmado People, Ian Alexander Jr. se suicidó con 26 años de edad el miércoles 19 de enero de 2022 y fue la youtuber B. Scott quien informó de la muerte del joven.

La actriz está completamente devastada por la muerte de su hijo y ha pedido que tengan consideración con la familia en un comunicado oficial publicado por la revista estadounidense: "Era un ser de luz brillante que se preocupaba por la felicidad de los demás. Pedimos privacidad. Gracias", escriben. Pocos son los detalles que se saben al respecto. El suicido es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes y el de Ian se suma a la reciente muerte de Shane Lunny, hijo de la cantante

Sinéad O'Connor.

Ian Alexander Jr. se suicida con 26 años

El joven había seguido los pasos musicales de su padre y se había convertido en DJ. De hecho, su madre presumía de él siempre que podía: "Es un joven increíble", aseguró en una entrevista para la revista People. Para Regina King, su mayor motivo de orgullo no era su éxito en su carrera profesional. No. Su orgullo era su hijo, por el que sentía un amor profundo: "No sabes lo que es el amor incondicional hasta que no tienes un hijo. Cuando lo experimentas es lo más gratificante que existe", aseguró la actriz.

Regina King crio a su hijo Ian como madre soltera tras separarse de su exmarido en 2007. Se casaron el 23 de abril de 1997, un año más tarde de dar la bienvenida a su hijo Alexander, el 19 de enero de 1996. Su matrimonio duró nueve años y la actriz pidió el divorcio alegando como motivos el maltrato físico, el consumo de drogas y las relaciones extramatrimoniales.

Ser madre soltera no fue nada fácil para ella, pero estar con su hijo era lo que más feliz le hacía. Y era recíproco. En el 50 cumpleaños de Regina King, Ian felicitó a su madre por todo lo alto en su perfil de Instagram: "Estoy muy orgulloso de ti y me insipiran tu amor, arte y gangsta", escribió. Agradecido de tenerla y sabiendo todos los sacrificios que hizo como madre soltera, Ian aseguró que era su mayor regalo: "Ser todo lo que eres y tener tiempo para estar ahí y apoyarme incondicionalmente... Eres una verdadera superheroína. Te quiero, mamá", continuó.