La petición de que la Dama de Elche regrese temporalmente a su lugar de origen, para celebrar el 125 aniversario de su descubrimiento, ha reabierto el debate sobre dónde y cómo se deben conservar y exponer los restos de nuestro pasado.

La Ley del patrimonio de 1985 estableció que los hallazgos arqueológicos son competencia de la Comunidad Autónoma donde aparezcan. Pero sin efectos retroactrivos: por eso la Dama ilicitana sigue en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. Y desde algunos ámbitos se plantea si debe revisarse este modelo de museos centralizados, que garantizan la conservación eficaz del patrimonio, por museos más pequeños que integren el lugar de las excavaciones, con el riesgo de dispersar las colecciones, o buscar fórmulas intermedidas como la institucionalización del préstamo de obras entre museos.

"Los profesionales de los museos no son reacios a mover piezas", dice Teresa Reyes, presidenta del Consejo Español del ICOM (Consejo Internacional de Museos). "Lo que debe analizarse es caso por caso, porque si la pieza en cuestión está dentro de la exposición permanente, se puede perder el discurso y el hilo que tiene esa exposición". Carlos González, alcalde de Elche, recuerda la última visita de la Dama a su ciudad de origen. "Fue una gran explosión de alegría", asegura. "Y posibilitó que en solo seis meses este museo recibiera más de 400.000 visitas, de las cuales el 80% eran de ciudadanos procedentes de fuera de la Comunidad Valenciana".

Además de a Elche, Informe Semanal ha viajado también a Villanueva de Sigena, en Huesca, que recuperó en los tribunales varios sarcófagos y esculturas góticas de su monasterio que se exhibían en el Museo de Lleida. Y al Museo de Arqueología Nacional Subacuática de Cartagena, donde se expone el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que los cazaterosos de Odyssey pretendieron expoliar.



Herencias en discordia

La pandemia, con sus sucesivos aislamientos y la reducción de contactos, ha dejado en algunos mayores un sentimiento de abandono y ha hecho aumentar los casos de padres que deciden desheredar a sus hijos. En "Herencias en discordia", Informe Semanal analiza con afectados, abogados y notarios esa situación y también cuándo y cómo se puede privar de su derecho a los herederos.



A sus 65 años, Antonio Santos ha empezado los trámites para no dejar ninguno de sus bienes a sus tres hijas. La relación con ellas se deterioró a raíz de su divorcio, hace ya años, y no ha hecho más que ir a peor. "Una, llevo veinte años sin verla, sin saber nada de ella. Otra, diez años y la pequeña que es la que he visto más últimamente, ya llevo un año por lo menos que no la veo", nos dice. Antonio cuenta con la ayuda de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, en Madrid, que con su campaña "Si no te cuidan que no hereden", lleva seis años asesorando a personas que pretenden desheredar a sus hijos.

Con carácter general, la ley fija que una parte de los bienes, la legítima, debe pasar a los hijos cuando los padres fallecen. Privarles de esa parte no es sencillo, pero el Tribunal Supremo allanó el camino con dos sentencias de 2014 y 2015 que abren la posibilidad de desheredar por malos tratos psicológicos, en los que se incluye la falta de contacto. El debate sobre si debe o no seguir existiendo la legítima está abierto entre los juristas. "La legítima tiene un sentido de que los bienes permanezcan en la familia. El problema es cuando los hijos dejan de ser familia, porque se desvinculan de los padres", asegura el abogado Francisco Rubiales. La letrada Carmen López-Rendo defiende que el Código Civil sigue sirviendo para la finalidad que se creó y que "la legítima cumple su función".