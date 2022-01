Hay cantantes que siempre se les recordará por una canción. Es el caso de Ronnie Spector, la voz del soul de la década de los 60 que disfrutó de un éxito efímero liderando el grupo The Ronettes. Su popularidad llegó al mismo tiempo que "Be My Baby", el tema que catapultó al grupo y a sus integrantes a lo más alto de las listas musicales, alcanzando el número 2 de la lista Billboard Hot 100 y el número 1 de Cashbox Hot 100 en agosto de 1963. Muchos artistas han versionado la canción que también formó parte de la banda sonora de la película Dirty Dancing: desde Michael Bublé hasta Leslie Grace. Quién no conoce la pegadiza melodía que Ronnie Spector entonaba, pero este solo es uno entre todos los temas con los que disfrutamos a lo largo de su carrera.

"Baby I Love You" Ronnie Specter formó junto a su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley el grupo The Ronettes. Junto a ellas dio sus primeros pasos dentro de la industria musical. Fue a partir del momento en el que firmaron su contrato con el productor Phil Spector y su discográfica Philles Records cuando empezaron a ganar popularidad. "Baby I Love You" es otro de sus temas más populares. Mientras su hermana y su prima se iban de gira con Dick Clark, Ronnie Specter grababa este segundo éxito, que no pudo contar con las voces del resto de las integrantes del grupo. En su lugar complataron los coros Darlene Love y la mismísima Cher. La canción formó parte de la banda sonora de la película protagonizada por Hugh Grant y Julianne Moore Nueve meses.

"Walking In The Rain" "Walking In The Rain" es una canción que ha sido versionada por muchos artistas todo estos años, pero The Ronettes fueron quienes la cantaron originalmente en 1964. El sencillo contiene efectos de sonido de truenos y relámpagos que le valieron al ingeniero de audio Larry Levine una nominación en los Premios Grammy.

"Try Some, Buy Some" A finales de la década de los 60, The Ronettes decidieron tomar caminos diferentes. Es ahí cuando Ronnie Spector comienzsa su carrera en solitario. El músico británico George Harrison compuso la canción "Try Some, Buy Some" para ella en 1971. Dos años después, Harrison publicó su propia version, incluida en su album de estudio Living In A Material World. En 2003 el artista David Bowie también lanzó una versión en su álbum Reality.

"Tonight You're Mine, Baby" En 1985 Ronnie Spector puso voz al tema "Tonight You're Mine, Baby", banda sonora de la película Just One Of The Guys. Una comedia romántica dirigida por Lisa Gottlieb.